Profesora fue asesinada por su expareja en Cartagena: el hombre se quitó la vida metros más adelante

En Cartagena, un aberrante crimen ocurrió a plena luz del día a las afueras de un entorno escolar.

Una profesora de ética y valores, de 43 años, fue asesinada por su ex pareja al finalizar su jornada.

El agresor, que la esperaba afuera, escapó en motocicleta tras dispararle y terminó suicidándose minutos después, en medio de una persecución policial.

Profesora fue asesinada por su expareja en Cartagena

La víctima había concluido sus clases y se desplazaba por una zona cercana al colegio cuando se encontró con su ex pareja.

Según los primeros reportes, ambos entablaron una discusión en vía pública que rápidamente escaló hasta convertirse en un ataque mortal. En cuestión de segundos, el hombre desenfundó un arma de fuego y le disparó repetidas veces, dejándola gravemente herida antes de huir en una motocicleta.

Minutos después, las patrullas iniciaron una persecución al agresor. De acuerdo con el alcalde Dumek Turbay, la presión policial lo llevó a tomar la decisión fatal:

Ayer sucedió este hecho lamentable de este ataque contra la mujer. La Policía inicia persecución y esta persona, al sentirse ya casi capturada, decidió acabar con su vida para terminar de volver más trágico ese cuadro. Seguimos desde la Secretaría y la Oficina de la Mujer trabajando para que ni una más y que a las mujeres ni con el pétalo de una rosa.

Van tres feminicidios en Cartagena en lo corrido del año

Mientras tanto, las organizaciones feministas volvieron a alzar la voz. Leidy Laura Pernett, representante de la Mesa del Movimiento Social de Mujeres Feministas de Cartagena, expresó:

A las mujeres nos siguen matando, los feminicidios siguen ocurriendo, las barreras a la justicia se siguen presentando. Hay tolerancia social e institucional en estos casos de violencia. Eso nos va a seguir manteniendo movilizadas, porque por una sola mujer que sea asesinada, eso tiene un impacto social en todas nosotras.