CANAL RCN
Colombia

Más de 130 vendedores informales y trabajadores de plazas de Mercado en Bogotá se graduaron: ahora son bachilleres

Con clases estructuradas, pero horarios y metodologías flexibles han logrado fortalecer su trayectoria académica y competencias laborales.

Foto: IPES
Noticias RCN

diciembre 04 de 2025
07:25 p. m.
156 vendedores informales y trabajadores de plazas de mercado en Bogotá han logrado reforzar sus conocimientos básicos y obtener su diploma de bachiller, gracias a la ‘Estrategia Educativa Flexible’ del Instituto para la Economía Social (IPES) y la Secretaría de Educación.

Los últimos 19 graduados, tomaron sus clases en el Colegio Integrado de Fontibón, de manera gratuita y en horarios flexibles; lo que les permitió acceder a una educación de calidad sin afectar su economía.

"Este logro”, según la directora del IPES, Catalina Arciniegas “demuestra que cuando la ciudad adapta su oferta educativa a las realidades de la población, las oportunidades se multiplican. Cada persona que hoy se gradúa es un testimonio del impacto que tiene la educación flexible para construir futuros más dignos y estables”.

¿A cuántas personas ha beneficiado el proyecto de educación flexible?

La iniciativa, dirigida a trabajadores informales, comerciantes de las plazas de mercado y sus familias, ha llegado a 562 personas, que se han inscrito entre el 2021 y el 2025.

De ellas, 137 se han graduado de las sedes Kennedy, Veracruz y Recinto Ferial 20 de Julio y otras 19 del Colegio Integrado de Fontibón.

“La población beneficiaria enfrenta condiciones de vulnerabilidad estructural, barreras de acceso al sistema educativo formal y responsabilidades familiares que limitan su tiempo disponible. La flexibilidad horaria y metodológica ha sido clave para mantener a 85 estudiantes activos en 2025”, indicó la administración distrital.

La adaptabilidad es la clave:

Aunque se trata de espacios formativos bien estructurados, las clases de flexibilidad horaria y metodológica han permitido a personas de edad avanzada y con trabajos exigentes fortalecer su trayectoria académica.

En concreto, “la Estrategia Educativa Flexible ha mostrado un crecimiento sostenido desde su implementación en 2017. El modelo responde a tendencias educativas que exigen adaptabilidad y enfoques diferenciales, especialmente para poblaciones que no pueden ajustarse a la oferta tradicional”.

“Esta iniciativa”, de acuerdo con la administración distrital, “aporta al desarrollo social y económico de la ciudad al reducir barreras educativas históricas y fortalecer competencias para la vida y el trabajo”.

