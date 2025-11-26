Turista canadiense fue robada y abusada sexualmente por un habitante de calle en un cerro de Medellín

El violento ataque ocurrió en una zona natural de Medellín, donde una ciudadana canadiense de 24 años se desplazaba cuando fue sorprendida por un hombre en situación de calle que la inmovilizó por completo.

La denuncia permitió que el caso avanzara rápidamente en manos de la Fiscalía, que consolidó los elementos necesarios para solicitar una medida privativa de la libertad.

Habitante de calle robó y abusó sexualmente de una turista en Medellín

La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías el caso de Willinton Hurtado Palacios, un habitante en situación de calle al que señalan como el responsable del brutal hecho que dejó a una joven canadiense víctima de agresión sexual y hurto en Medellín.

A petición del ente acusador, el juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, decisión sustentada en la gravedad de los hechos y en los delitos imputados: acceso carnal violento y hurto calificado y agravado.

Según la información entregada por una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), el ataque ocurrió el domingo 16 de noviembre en el cerro El Volador, espacio natural ubicado en el occidente de la ciudad.

Joven canadiense denunció haber sido abusada en un cerro de Medellín

De acuerdo con la denuncia, la joven extranjera fue abordada de manera sorpresiva por el presunto agresor, quien la intimidó con un cuchillo para someterla.

En ese momento, el hombre la habría amenazado de muerte, logrando que la víctima no pudiera escapar ni pedir auxilio.

La Fiscalía además indicó que el agresor se apoderó de una mochila en la que la ciudadana canadiense llevaba pesos colombianos y dólares en efectivo, elementos que quedaron registrados dentro del informe judicial.

Posteriormente, el atacante habría cometido la agresión sexual, según quedó consignado en la denuncia presentada por la víctima.

¿Qué pasará con el habitante de calle?

Tras el ataque, la Fiscalía y la Policía avanzaron en la recolección de información preliminar. Con esa base, se emitió una orden judicial de captura que fue ejecutada dos días después, el 18 de noviembre, cuando el hombre, de 38 años, fue ubicado y detenido por uniformados de la Policía Nacional en el municipio de Itagüí.

Durante las audiencias concentradas, el procesado aceptó los cargos relacionados con la agresión sexual y el hurto calificado y agravado.

Su reconocimiento de responsabilidad llevó a que el juez impusiera reclusión en centro carcelario mientras continúa el proceso penal.