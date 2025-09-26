Latam Airlines y Fundación Valientes: un vuelo solidario contra la trata de personas

LATAM Airlines ha puesto sus aeronaves y a su tripulación al servicio de la prevención, la detección temprana y la repatriación de quienes han caído en redes criminales, con un mensaje claro: volar también significa proteger vidas.

Capacitación de tripulantes para detectar señales de riesgo

Latam Airlines Colombia, en alianza con la Fundación Valientes, implementó un programa pionero de formación para sus sobrecargos. El objetivo es que la tripulación no solo acompañe a los pasajeros, sino que pueda identificar comportamientos inusuales y posibles víctimas de trata de personas.

No existen señales universales para reconocer a quienes enfrentan esta situación, por lo que la empatía se convierte en la principal herramienta para brindar apoyo y activar protocolos de ayuda.

Historias de supervivencia que inspiran acción

Durante la jornada de sensibilización, los tripulantes escucharon testimonios de mujeres que fueron engañadas con falsas promesas de empleo en el extranjero. Tras escapar de sus captores, hoy se han convertido en voces de esperanza y prevención. Sus relatos reflejan el miedo y la vulnerabilidad que enfrentan las víctimas, al mismo tiempo que impulsan la urgencia de actuar de manera inmediata para que nadie más viva estas experiencias.

El impacto del avión solidario en la repatriación de víctimas

Uno de los pilares del programa es la activación del avión solidario, una herramienta crucial que permite trasladar de manera rápida y segura a víctimas de trata de personas. Mientras un proceso de retorno puede tardar hasta tres meses, la emisión inmediata de un tiquete aéreo puede marcar la diferencia entre continuar atrapado o volver a casa con dignidad.

Gracias a esta iniciativa, ya se han realizado operaciones en regiones de Colombia como el Catatumbo y en rutas internacionales que conectan Latinoamérica, Norteamérica, Europa, Oceanía y África.

La magnitud del problema en Colombia y el compromiso global

Según cifras oficiales, más de 1.200 casos de trata de personas fueron reportados en Colombia durante el último año, lo que demuestra la urgencia de reforzar acciones conjuntas. Latam Airlines y la Fundación Valientes han reafirmado que este esfuerzo no se limita a un programa local, sino a un compromiso global: volar también significa cuidar vidas.

“Si alguien duda de su viaje o desconoce su destino, puede estar en riesgo. Por eso debemos estar atentos y actuar con empatía”, resaltan los impulsores de la iniciativa.

