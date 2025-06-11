Bogotá ganó el galardón ambiental más prestigioso del mundo por sus esfuerzos para limpiar el aire

En la gala de los Earthshot Prize, realizada durante la Cumbre Mundial de Alcaldes C40 en Río de Janeiro, Bogotá recibió un reconocimiento especial en la categoría “Clean Our Air”, reafirmando su compromiso con el medio ambiente y con la idea de que el aire limpio es un derecho.

“Con este premio”, mencionó la Alcaldía “Bogotá se convierte en la primera ciudad latinoamericana en recibir este reconocimiento en su categoría, destacándose entre más de 2.400 iniciativas de 72 países. La ciudad es hoy un referente mundial de transformación urbana sostenible, movilidad limpia y justicia ambiental”.

RELACIONADO Así se ven los nuevos buses de Transmilenio y esta es la razón por la que traen sillas turquesa

Alcalde Galán recibió el premio y destacó el esfuerzo de sus antecesores para mejorar la calidad del aire:

Desde Río, el alcalde Galán envío un mensaje de agradecimiento a la ciudad y a sus antecesores en el cargo por sus esfuerzos para reverdecer la ciudad y movilizarse en medios de transporte sostenibles.

“Este premio”, según dijo, “es un reconocimiento a varias administraciones y a muchas personas que, por varios años, han trabajado para innovar para que todos los bogotanos respiren mejor, tengan un sistema de transporte público más sostenible y una ciudad más verde y más viva”.

Además, se comprometió a seguir trabajando en el desarrollo de ideas, aplicables a otras ciudades del mundo, que permitan mejorar el aire en las grandes ciudades:

“Estamos demostrando que Bogotá se está transformando, que Bogotá está innovando, que Bogotá está liderando (…) estamos invirtiendo para mejorar la calidad del aire en sectores como los cerros orientales, que son el pulmón de Bogotá. Estamos implementando las sumas, para llegar a las personas más vulnerables, que se ven afectadas por situaciones en la calidad del aire y vamos a traer más buses eléctricos”.

RELACIONADO Instalaciones de Alcaldía funcionarán con sistema solar en Bogotá

¿Qué tanto ha mejorado la calidad del aire en Bogotá?

En un periodo de 20 años, Bogotá pasó de enfrentarse a niveles críticos de contaminación a reducir el material particulado en el aire, casi en un 30%.

Entre 1998 y 2018, se registró una disminución del 24%, que se ha mantenido con los años, pese al crecimiento poblacional. Una cifra que, incluso, podría mejorar en el futuro, gracias a iniciativas como la Primera Zona Urbana por un Mejor Aire (ZUMA), en Bosa, y las proyecciones de aumentar los buses eléctricos en operación de 1.486 a 2.166, en 2027, y evitar la producción de 300.000 toneladas de CO₂ para el 2028.

Pero eso no es todo, “como ciudad ganadora, Bogotá recibirá apoyo técnico y financiero para escalar proyectos como ZUMA, FONCARGA, la creación de nuevos bosques urbanos, la electrificación del transporte de carga y soluciones de infraestructura verde en zonas vulnerables. También ingresará oficialmente a la red global de innovación del Earthshot Prize, desde donde compartirá sus modelos con otras ciudades del mundo”.