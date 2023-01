¿Por qué y hasta cuándo irá la prohibición de las peleas de gallos en Colombia?

Debido a la alerta por la enfermedad avícola que enfrenta el país, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), ordenó a los gobernadores del territorio nacional prohibir momentáneamente todos los eventos de peleas de gallos para mitigar el virus. Aunque algunos ciudadanos han expresado su inconformismo frente a la medida; los protectores de los animales han celebrado el anuncio, a la vez que defienden los diferentes proyectos de ley para acabar con estas tradicionales celebraciones.

¿Qué dijo el ICA?

En consecuencia, la Gerente General del ICA, Deyanira Barrero León, por medio de una circular tomó la decisión de que en Colombia los encuentros gallísticos quedan prohibidos hasta nueva orden y los gobernadores de cada municipio del país tendrán que vigilar y hacer cumplir la medida.

¡Prohibidas transitoriamente las peleas de gallos en Colombia!



Importante que @Asocapitales @Fedemunicipios y gobernaciones difundan la información y que la @PoliciaColombia active a sus uniformados para vigilar el cumplimiento de esta circular (26/12/22) del @ICACOLOMBIA pic.twitter.com/EaJaGalHE1 — Andrea Padilla Villarraga (@andreanimalidad) January 3, 2023

Ante este tipo de prohibiciones, personas del gremio han expresado su inconformismo por algunos proyectos de ley que buscan frenar la realización de estas actividades al igual que las corridas de toros en el país.

En una entrevista hecha por Revista Semana, uno de los líderes promotores de la marcha que se llevó acabo en Bogotá el pasado octubre del 2022, dijo que estas decisiones provocan un “daño”, a las personas que viven de las peleas de gallos.

"En estos momentos cursan en el Congreso de la República dos proyectos de ley. El proyecto 085 presentado por la senadora Andrea Padilla y el 123 presentado por la senadora Esmeralda Hernández. Con estos pretenden prohibir las peleas de gallos finos combatientes en Colombia. Con estos tipos de prohibición estas senadoras indolentes no saben el daño que le hacen a la cultura, a la economía y al tema social en este país". El hombre asegura que de estas actividades viven un considerable grupo de ciudadanos “personas de los estratos 1 y 2 que dependen exclusivamente su manutención del salario que ganan en esta actividad”.

Por otro lado, las personas que no están de acuerdo con que se realicen las peleas de gallos se han alegrado por la noticia, pues según ellos, estos encuentros pueden llegar a ser eventos de maltrato animal.

"La medida de prohibición transitoria del ICA es acertada, aunque se tome por motivos de salud pública y no por protección de los animales. Es importante subrayar que una circular de esta naturaleza es de obligatorio cumplimiento; no es opcional, ni mucho menos una recomendación. Lamentablemente, prácticamente los alcaldes no tienen quien los vigile, pues los concejos municipales suelen estar arrodillados y la Procuraduría es como si no existiera, de modo que, probablemente, muchos se pasen la medida por la faja. Que quede claro: hasta nueva orden, las peleas de gallos quedan prohibidas en Colombia", declaró Andrea Padilla, senadora de la República en entrevista para para NoticasRCN.com.

Lea también: Radican proyecto de ley para prohibir las peleas de gallos en todo el país

La senadora dijo que estas practicas deberían ser totalmente prohibidas, pues son actividades de entretenimiento crueles para los animales.

Los gallos usados en peleas sufren de muchas maneras, no solo durante la actividad cruel, sino antes y después de ella. No hay razón cultural ni económica para negarles protección a estos animales, que también son seres sintientes, así que, igual que las corridas de toros, las corralejas o cualquier actividad de entretenimiento cruel, deberían desaparecer

Además, Padilla manifestó que "lamentablemente el Congreso no está listo para prohibir, así que, de momento, deberíamos, al menos, definir una entidad que las rija, acordar unos mínimos para autorizar su realización y establecer un régimen de sanciones en casos de incumplimiento, pues ni siquiera las apuestas que hacen en las peleas de gallos son legales. De hecho, los mismos galleros estiman que puede haber unas cinco mil galleras ilegales en el país, de aproximadamente siete mil en total. En suma, son actividades crueles, violentas y, en su mayoría, ilegales".

¿Qué es la gripe aviar?

La gripe o influenza aviar afecta a las aves de forma grave, pues al infectarse, el animal puede vivir episodios de lagrimeo ocular excesivo y sinusitis, edema en la cabeza y párpados, diarrea y signos nerviosos, plumas erizadas, cianosis de las crestas, barbillas y cañas. La manera en que el virus se puede transmitir en las aves es por medio de vías respiratorias, ojos, saliva e incluso con el contacto de las heces.

De tal forma que, si un humano llega a estar en contacto con un ave infectada, en algunos casos puede causar hasta la muerte. Según el CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades), el virus a lo largo del tiempo ha presentado variaciones y por ende cambios en los contagios y los síntomas en humanos. “Aunque los virus de la influenza aviar A por lo general no causan infecciones en humanos, se han reportado casos muy esporádicos de infecciones en seres humanos por estos virus".

Por otra parte, el CDC indicó que "las enfermedades en seres humanos a causa de infecciones por virus de la influenza aviar han variado en gravedad, desde casos asintomáticos o casos leves hasta enfermedades graves que resultaron en muerte. Los virus H7N9 del linaje asiático y los virus H5N1 del linaje asiático de la influenza aviar altamente patógena han sido responsables de la mayoría de los casos de humanos infectados por virus de la influenza aviar hasta la fecha a nivel mundial, lo que incluye las enfermedades más graves y las enfermedades de mayor mortalidad”.

Le puede interesar: La lista de países que no solicitan visa para colombianos en 2023