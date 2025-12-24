CANAL RCN
Colombia

Así funcionará la movilidad en la vía Bogotá - Villavicencio ante el éxodo masivo de viajeros

Autoridades activaron un operativo especial para reducir riesgos durante el puente festivo.

Noticias RCN

diciembre 24 de 2025
07:01 a. m.
Con motivo del alto flujo de vehículos esperado durante la celebración de Navidad, las autoridades activaron un plan especial en el corredor Bogotá–Villavicencio, una de las rutas más transitadas del país en temporada festiva.

El objetivo es garantizar la movilidad, prevenir siniestros viales y asegurar una atención oportuna ante cualquier incidente, en un contexto marcado por el aumento significativo del tránsito vehicular debido al éxodo y retorno de viajeros.

Servicios y refuerzos en la vía al Llano por Navidad

De acuerdo con el boletín, se dispuso un refuerzo integral de personal y equipos a lo largo del corredor concesionado.

El plan contempla el aumento de la presencia de inspectores viales, personal en estaciones de peaje, carro-talleres, ambulancias, grúas, equipos de rescate y atención de emergencias, los cuales estarán disponibles de manera permanente.

Adicionalmente, se mantendrán activos equipos de maquinaria amarilla durante las 24 horas, con el fin de responder de forma inmediata ante cualquier situación que pueda afectar la movilidad, especialmente en puntos críticos de la vía.

Paralelo a esto, se anunció la suspensión total de obras o trabajos técnicos que puedan afectar la movilidad durante el periodo de éxodo y retorno de Navidad, con el fin de evitar congestiones adicionales en la vía.

¿Habrá pico y placa regional para ingresar a Bogotá en Navidad?

Para este puente festivo, no se aplicará el Pico y Placa Regional, pero se mantendrá vigente la restricción para vehículos de carga con peso igual o superior a 3,4 toneladas, de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Transporte.

Las autoridades reiteraron recomendaciones clave para los conductores, entre ellas respetar los límites de velocidad, evitar maniobras peligrosas y mantener una distancia mínima de 50 metros, especialmente en túneles y viaductos.

También insistieron en la importancia de revisar el estado mecánico de los vehículos antes de iniciar los desplazamientos.

Así funcionará el plan éxodo en la vía al Llano durante el puente festivo de Navidad

Paralelamente, se establecieron horarios específicos para la gestión del tráfico.

El miércoles 24 de diciembre, entre las 10:00 de la mañana y las 11:00 de la noche, se habilitará el sentido de éxodo Bogotá–Villavicencio.

El jueves 25 de diciembre, entre las 10:00 de la mañana y las 9:00 de la noche, la operación será en ambos sentidos.

