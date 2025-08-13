¿Lloverá hasta el fin de semana? Último pronóstico del Ideam para Bogotá y Colombia

Agosto suele ser un mes relativamente seco en Colombia, pero este 2025 hay sorpresa con intensas y constantes lluvias en gran parte del país. Con la llegada del puente festivo, muchas personas están pendientes del pronóstico para planear sus viajes, sobre todo por carretera.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió su más reciente boletín, en el que detalla cómo se comportará el clima en Bogotá y en las distintas regiones del país durante esta semana.

Lluvias constantes en Bogotá hasta el domingo

En la capital, el Ideam prevé que las precipitaciones se mantendrán desde el lunes 11 hasta el domingo 17 de agosto.

Miércoles 13 de agosto: lluvias en la madrugada, disminución en la mañana y retorno de las precipitaciones en la tarde, con despeje parcial en la noche.

Jueves 14: lluvias leves en el sur en la madrugada, cielos despejados en la mañana y lluvias moderadas en la tarde y noche.

Viernes 15: lluvias intermitentes de baja intensidad durante todo el día.

Sábado 16: cielo parcialmente nublado y lluvias leves desde la madrugada hasta la tarde.

Domingo 17: lluvias intensas durante toda la jornada.

Pronóstico por regiones y recomendaciones

En el resto del país, el panorama varía:

Miércoles 13: aumento de lluvias en la región Andina; disminución en Pacífico y Amazonía.

Jueves 14: lluvias en Pacífico, Caribe, Andina y en sectores de Caquetá y Nariño.

Viernes 15: el día más lluvioso de la semana, con incremento de precipitaciones en Caribe, Andina, Orinoquía y Amazonía.

Así las cosas, el Ideam pidió a la población precaución en zonas de alta pendiente por riesgo de deslizamientos y atención a posibles tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales.

También recomendó verificar el estado de las vías, evitar recorridos nocturnos y estar atentos a alertas locales.

Con este pronóstico, la semana se perfila pasada por agua, y quienes tienen planes al aire libre deberán considerar opciones bajo techo o tomar las medidas necesarias para evitar contratiempos.