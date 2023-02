Esto dijo Frontera Vacana sobre la exportación de las “narcovacas” que pretendían llegar al Líbano

Colombia es un país que cada año aumenta el porcentaje de exportaciones de ganado en pie. Las características de la carne colombiana hacen que cada vez más países opten por tener la calidad del producto local en sus mercados y, lo logran a través de las exportaciones.

Si bien esto tiene un impacto positivo en la economía del país, en las últimas horas se conoció un hecho que es ahora materia de investigación y, en el que por supuesto, se espera que la actividad exportadora de Colombia no quede mal reseñada.

El pasado 28 de enero, una embarcación procedente desde Colombia fue detenida por la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de España, cuando transportaba más de mil 700 cabezas de ganado, pero además, 4.500 kilos de cocaína.

A raíz de esto, también fueron capturadas las personas tripulantes de la embarcación. Entre estos, tanzanos, sirios, colombianos, ecuatorianos, panameños, dominicano, entre otros.

Cabe mencionar que ante el hecho, se inició con las investigaciones para esclarecer además, las conexiones comerciales entre Colombia y Beirut en el Líbano, teniendo en cuenta que esa era la ruta de dicha embarcación.

Apenas se conoció el hecho, José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, (Fedegan), se pronunció y defendió la presunta responsabilidad de ganaderos colombianos en negocios ligados al narcotráfico. Asimismo, enfatizó, en que se trataría de un reintento de mafias colombianos que en el afán de transportar droga hacia Europa, utilizan el ganado vivo para dificultar la localización de cargamentos.

Si bien esto es preocupante, porque lanza cuestionamientos sobre el sector ganadero colombianos es clave preguntarse, ¿cuál fue la empresa encargada de movilizar a las “narcovacas”?.

La empresa Frontera Vacana desde hace muchos años, se encarga de realizar envíos internacionales de ganado colombiano a distintas partes del mundo. La organización dispone de una estrategia de distribución para el transporte de animales vivos, en el que cuentan además con un equipo que gestiona el proceso de transporte para que el producto llegue a tiempo y con la mejor calidad.

Como el objetivo es exportar ganado de calidad, el proceso de selección es muy estricto. En primer lugar, la empresa destaca que “es importante gestionar la mejor calidad de ganado para los mercados internacionales, con las mejores condiciones para conseguir los mejores pesos en nuestro ganado. Nos comprometemos a entregar un producto que satisfaga las necesidades y supere las expectativas del cliente”. Por otro lado, “sacrificamos de forma compasiva, se pone al animal en un estado de inconsciencia, proceso que se hace efectivo en segundos, antes de proceder al sacrificio”.

Sus servicios:

Ganado: “Buscamos promover un espacio con buenas condiciones para el ganado y así garantizar un buen producto”.

Clientes: “Se han logrado mantener alianzas a lo largo del tiempo con clientes potenciales en el Medio Oriente” .

. Compra: “La mejor selección de ganado para mercados internacionales con los mejores pesos en nuestro ganado”.

Traslado: “Los animales son transportados en camiones especializados a los puntos de acopio, puntos de embarcación y a puntos de entrega”.

Documentación: “Inspecciones y autorizaciones por entidades sanitarias en origen y destino, coordinación en el traslado al puerto de Cartagena”.

Pre-Embarcación: “Las entidades del Invima y Policía Antinarcóticos supervisan el barco para proceder el ingreso de los animales al mismo”.

Ante esta situación, Frontera Vacana, a través de su representante legal, Andrea Castro, emitió un comunicado en el que puntualiza varios aspectos, entre estos que rechazan categóricamente lo acontecido con la embarcación Orión V informando: “Frontera Vacana no tiene responsabilidad alguna pues desconocía que la embarcación incautada en aguas de España tuviera en su interior sustancias estupefacientes”.

Por otro lado, señala que “se aclara que dicha embarcación no es de nuestra propiedad y que la empresa transportadora del ganado en pie no fue contratada por esta sociedad”. También fueron enfáticos al afirmar que la venta del ganado se hizo bajo la figura internacional Free on board, lo que quiere decir, que la responsabilidad de Frontera Vacana culminó desde el momento en que se realizó la carga de ganado en la embarcación.

Por último, en el comunicado solicitan a las autoridades españolas competentes que adelanten las investigaciones penales con urgencia, y de manera exhaustiva con el objetivo de que su actividad exportadora ganadera no sea etiquetada ni relacionada con actividades del narcotráfico.

En diálogo con NoticiasRCN.com, Andrea Castro, representante legal de Frontera Vacana indicó que “el departamento jurídico está adelantando un proceso investigativo. Nosotros igual estamos atentos a cualquier eventualidad que nos informen, esperaremos las debidas investigaciones para mirar qué debemos hacer y poder emitir un nuevo comunicado”.