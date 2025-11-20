CANAL RCN
Jornada de protestas de médicos y pacientes de la Nueva EPS en Colombia: la falta de pago tiene en jaque al sistema

El no pago de millonarias deudas afecta a usuarios y trabajadores de la EPS en los departamentos de La Guajira, Cesar y Caldas.

noviembre 20 de 2025
09:10 p. m.
La intervenida Nueva EPS, que tiene al mayor número de afiliados del país, se enfrentó este jueves (20 de noviembre) a protestas masivas de las que participaron pacientes y el personal salud, por el no pago a las IPS y la suspensión de los servicios médicos no vitales.

En los departamentos de La Guajira, Cesar y Caldas se volcaron a las calles para exigir soluciones a la crisis que, de acuerdo con veedores de salud, como Esperanza Arias, podría generar una emergencia sanitaria que afecte, en su mayoría, a “adultos mayores, o personas con enfermedades de alto costo, que no tienen los recursos para acceder a los servicios de medicina privada”.

Protestas generaron afectaciones en la movilidad:

En Valledupar, los manifestantes avanzaron desde las IPS afectadas hacia la sede de la Gobernación, para hablar con los secretarios de Gobierno y Salud, y la marcha continuó rumbo a la sede administrativa de la Nueva EPS, en donde entablaron un diálogo con el gerente.

De otro lado, en Aguachica, cerca de 3.500 personas se movilizaron por la carretera Nacional y bloquearon las dos calzadas de la autopista Riogrande, que conecta la costa Caribe con el interior del país.

¿Qué lograron los manifestantes durante la jornada del jueves?

Mientras avanzaban las marchas en los departamentos de La Guajira y Cesar, una comisión del Grupo Clínica Médicos, al que la Nueva EPS debe cerca de 200.000 millones, se reunió con los interventores de la entidad promotora de salud, sin lograr aún un acuerdo.

De no lograr un acuerdo, 400.000 personas se verían afectadas, al igual que los usuarios del Hospital de Alta Complejidad del Magdalena Centro, que atiende a pacientes de, por lo menos, cinco departamentos, como denunciaron en las protestas de La Dorada, Caldas.

