Protestas paralizan nuevamente las vías por promesas incumplidas en la Transversal de Boyacá

Comunidades exigen al Invías y al Gobierno Nacional recursos para la intervención vial acordada desde 2019.

agosto 11 de 2025
05:54 p. m.
La movilidad en el occidente de Boyacá se vio afectada este lunes tras un nuevo bloqueo por la inconformidad de las comunidades con el estado de la Transversal de Boyacá.

RELACIONADO

Los manifestantes señalan que el Instituto Nacional de Vías (Invías) ha incumplido compromisos pactados hace más de cinco años para su mejoramiento, pese a que existe un contrato en curso.

Protestas paralizan nuevamente las vías de Boyacá

Desde tempranas horas, un grupo de habitantes y líderes comunitarios se concentró en la glorieta sur del municipio de Chiquinquirá, punto estratégico que comunica con Bogotá y Bucaramanga, bloqueando el tránsito de vehículos como medida de presión.

La protesta busca que el Invías ejecute las obras de intervención en el tramo comprendido entre Chiquinquirá y Otanche, un corredor que los habitantes consideran vital para el desarrollo económico y social de la región.

Los manifestantes reclaman que los compromisos asumidos en 2019, dentro del denominado pacto bicentenario con el departamento de Boyacá, no se han materializado.

Esto es lo que están pidiendo

Mauricio Obando, uno de los voceros del occidente boyacense, sostuvo:

Estamos pidiendo al Gobierno Nacional, a través de Invías, del Ministerio de Transporte y la Gobernación de Boyacá, que nos asignen los recursos y se ejecute el contrato que ya está en camino en el tramo Chiquinquirá–Otanche.

RELACIONADO

Por su parte, Eulices Caro, también líder de la zona, expresó:

Que nos cumpla el Invías los compromisos que quedaron pactados desde 2019 dentro del pacto bicentenario con Boyacá. Hacemos un llamado al Invías y a la Gobernación, en cabeza del gobernador, para que nos atiendan y busquemos una solución pronta a esta vía, que es la alternativa de desarrollo del occidente boyacense.

En horas de la tarde, una comisión encabezada por el gobernador de Boyacá y funcionarios del Invías se reunió con los manifestantes, logrando un acuerdo parcial que permitirá habilitar un paso intermitente cada 30 minutos.

Sin embargo, los voceros advirtieron que la protesta se mantendrá hasta que existan garantías firmes para el inicio de las obras.

