Proyectos férreos priorizados en Colombia: cuáles son y en qué etapa se encuentran

La ANI detalla el estado de las iniciativas ferroviarias que avanzan tras la primera APP férrea del país.

diciembre 21 de 2025
06:56 p. m.
La consolidación del sistema ferroviario en Colombia es uno de los principales resultados alcanzados tras la adjudicación de la primera APP férrea La Dorada–Chiriguaná. De acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), este hito permitió priorizar una serie de proyectos férreos que actualmente avanzan conforme a los cronogramas definidos por el Gobierno Nacional.

Óscar Torres Yarzagaray, presidente de la ANI, aseguró que durante el actual Gobierno la infraestructura no se ha detenido y que, por el contrario, se fortaleció la apuesta por el modo férreo como eje de conexión territorial. Esta orientación responde a una política que busca integrar distintos modos de transporte y mejorar la competitividad logística del país.

Los seis proyectos férreos priorizados por la ANI

Luego de la adjudicación de la APP férrea La Dorada–Chiriguaná, la ANI priorizó seis proyectos ferroviarios estratégicos.

  • Tren del Pacífico, en el tramo Buenaventura–Palmira.
  • Conexión Bogotá–Corredor Férreo Central.
  • Canal Interoceánico.
  • Villavicencio–Puerto Gaitán.
  • Yumbo–Caimalito,
  • Bogotá–Belencito.

Todos estos proyectos se encuentran avanzando en la contratación de la factibilidad.

Según explicó la entidad, estos corredores hacen parte de la estrategia definida en el Plan Nacional de Desarrollo y están alineados con los lineamientos del Plan Maestro de Transporte Intermodal de Colombia y el Plan Maestro Ferroviario. La rehabilitación y estructuración de estos tramos es considerada central para el desarrollo logístico y la competitividad nacional.

La apuesta férrea dentro de una visión multimodal

El presidente de la ANI destacó que la política de infraestructura actual no se limita a carreteras de alto tráfico entre grandes ciudades, sino que promueve soluciones multimodales. Esta visión integra el modo férreo con puertos, logística e intermodalidad, vinculando los proyectos de infraestructura con el desarrollo social y territorial.

En ese sentido, la entidad señaló que en el modo férreo no solo se ha consolidado una apuesta estratégica con proyectos concretos, sino que también se han dado avances en la materialización de dicha estrategia. La estructuración y contratación de las factibilidades marcan una etapa clave para la ejecución futura de los corredores priorizados.

El avance de estos proyectos férreos se da en paralelo con la estructuración y evaluación de iniciativas carreteras, lo que refuerza el enfoque integral de la ANI en materia de infraestructura. De esta manera, el sistema ferroviario vuelve a ocupar un lugar central dentro de la planificación del transporte en Colombia, con proyectos que avanzan conforme a los tiempos establecidos.

