CANAL RCN
Colombia

Bogotá iniciará las pruebas piloto de jardines verticales en las columnas del metro este semestre

De obtener resultados positivos, la ciudad diseñará con la ayuda técnica de Monterrey un corredor verde en el viaducto de la primera línea.

Foto: montaje realizado con imágenes tomadas de X y Delta Arquitectura

Noticias RCN

agosto 13 de 2025
11:30 a. m.
Bogotá está lista para integrar la infraestructura del proyecto metro con su objetivo de reverdecer la ciudad, a través de la instalación de los primeros jardines verticales en las columnas del viaducto de la línea 1.

Las pruebas piloto se llevarán a cabo antes de que termine el año, con el respaldo técnico de la ciudad de Monterrey, para el diseño de un corredor verde que se convierta en referente del transporte urbano sostenible para Latinoamérica.

“El piloto de jardines verticales” según el sitio web del Concejo de la ciudad “comenzará con la intervención de nueve columnas ubicadas en la zona de la calle 8 Sur, donde se integrarán especies vegetales suministradas por empresas privadas y el Jardín Botánico de Bogotá, además pantallas gigantes para publicidad de marcas. Esta iniciativa, conocida como ‘Metro Verde’, se incluyó en el Plan de Desarrollo gracias al liderazgo del concejal Juan David Quintero”.

¿En que contribuye a la ciudad la instalación de jardines verticales en las columnas del metro?

Varios diseños de jardines verticales serán puestos a prueba para evaluar su viabilidad y, de obtener resultados positivos, el proyecto podría extenderse a todo el viaducto.

La inactiva ayudaría al Distrito a embellecer la estructura y reafirmar su compromiso con el medio ambiente. El sistema metro es 100% eléctrico, de emisiones cero y, con los jardines, podría ayudar a regular la temperatura en áreas con alta densidad de concreto y mejorar la calidad del aire, que en años pasados obligó a tomar medidas de precaución a los ciudadanos en la temporada de incendios.

Jardines verticales mejorarían la imagen del metro y ayudarían a los bogotanos a conectarse con la naturaleza:

Con los avances en la construcción del metro, que alcanzó un 60% de ejecución, empezaron a conocerse, en redes sociales, las quejas de habitantes de las localidades por las que irá la línea 1, sobre el aspecto de la obra.

Un problema que podría solucionarse con la iniciativa de jardines verticales, que prioriza el bienestar ciudadano y una relación estrecha con la naturaleza.

