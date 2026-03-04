Duro golpe contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: incautaron gigantesco arsenal

Las Fuerzas Militares dieron un contundente golpe contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare. La operación estuvo en manos del Ejército, el Comando Conjunto de Operaciones Especiales y la Policía, entre otras instituciones.

El lugar fue la vereda de Puerto Valencia en el municipio de El Retorno, el cual ha sido azotado por las disidencias. Se requirió de labores de asalto aéreo y en la tierra para capturar a dos miembros de la subestructura Martín Villa del Bloque Amazonas, el sometimiento de otros dos y la recuperación de dos menores que iban a ser reclutados.

Capturas, sometimientos y menores recuperados

Asimismo, se incautaron más de 30 armas largas, incluyendo cinco ametralladoras calibre 7.62, 10 armas cortas, un lanzagranadas M-203, cinco ramplas, 100 proveedores para fusil, 30.200 cartuchos de varios calibres, 40 granadas de mortero, 13 granadas para dron, 300 detonadores eléctricos, material de guerra y comunicaciones.

La hipótesis principal apunta que este arsenal iba a ser usado contra la población y la fuerza pública. Con respecto a las unidades militares, se supo que tres uniformados quedaron heridos luego de que se activara un artefacto explosivo improvisado. Los están atendiendo en el Hospital Militar Central.

‘Iván Mordisco’, de los más buscados a nivel nacional

Es importante mencionar que las autoridades están redoblando esfuerzos, debido a que en pocos días serán las elecciones para el Senado y Cámara. Teniendo en cuenta las amenazas, las operaciones buscan impedir que los criminales logren su cometido.

De igual forma, se debe hacer referencia a ‘Iván Mordisco’, quien es considerado como la máxima cabeza de las disidencias. Muestra de ello es la millonaria recompensa por información que dé con su captura.

Su nombre es Néstor Gregorio Vera y es el jefe del autodenominado Estado Mayor Central (EMC). Son varias las órdenes de captura por varias masacres, tales como que dejó a la población Nasa como víctima.