Elecciones en Colombia: 66% de candidatos al Congreso no ha rendido cuentas sobre su financiación

A cuatro días de las elecciones del 8 de marzo en Colombia, la principal alerta gira en torno a la seguridad electoral. La Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que 339 municipios del país presentan algún nivel de riesgo por factores de violencia, lo que equivale al 30% del territorio nacional. El informe señala que estas condiciones podrían afectar el ejercicio libre y seguro del voto en varias regiones.

La violencia atribuida a disidencias del Clan del Golfo, al ELN y a otras bandas criminales configura el mayor desafío para la jornada electoral. En distintos territorios, candidatos han denunciado ataques armados y restricciones para hacer campaña presencial, lo que ha obligado a trasladar actividades políticas a entornos digitales y medios de comunicación. Este contexto impacta directamente la equidad en la contienda y la posibilidad de que los ciudadanos voten en paz.

Transparencia en campañas: 66% de candidatos no ha rendido cuentas

A la preocupación por la seguridad se suma un llamado de atención en materia de financiación electoral. Un informe de Transparencia por Colombia revela que el 66% de los candidatos al Congreso no ha presentado su declaración de ingresos y gastos de campaña. Además, 51 de los 182 congresistas que buscan la reelección tampoco han rendido cuentas.

En el caso de las consultas que se celebrarán el domingo, solo 5 de los 16 candidatos han reportado oficialmente su información financiera. La falta de publicación de estos datos limita la rendición de cuentas y reduce la capacidad del votante para evaluar la procedencia de los recursos que respaldan a cada aspirante.

8 de marzo: llamado de las mujeres a participar y decidir

Las elecciones coinciden con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, una fecha que ha motivado la iniciativa Mujeres por la Democracia. Desde este espacio se promueve la participación activa femenina en la jornada electoral, con un llamado a ejercer el derecho al voto de manera informada.

Las mujeres representan el 51% del censo electoral, lo que las convierte en mayoría decisiva en las urnas. La invitación se centra en elegir de manera consciente en un contexto marcado por riesgos de seguridad y cuestionamientos sobre transparencia.