En el décimo aniversario de la tragedia del vuelo 2933, en el que viajaban 19 futbolistas del Chapecoense, 25 miembros del cuerpo técnico, 20 periodistas brasileños y siete tripulantes de la extinta aerolínea LaMia, habitantes de La Unión, Antioquia, donde se registró el siniestro, rindieron homenaje a las 71 víctimas de aquel 28 de noviembre del 2016.

Durante toda la mañana estuvieron reunidos, recordando la ola de solidaridad, a la que algunos de ellos se sumaron, junto a bomberos de varios municipios, permitiendo el rescate de seis de los tripulantes.

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Durante el homenaje hubo un minuto de silencio, honores militares y una ofrenda floral con 71 rosas que niños del municipio dejaron junto a una placa conmemorativa que entregó Atlético Nacional. En ella se lee:

“Cuando el fútbol se hizo abrazo. Hace 10 años, La Unión se convirtió en escenario de un dolor compartido, pero también de una solidaridad capaz de trascender fronteras y camisetas. De aquella tragedia nació una hermandad eterna entre Atlético Nacional y Chapecoense abrazada por la humanidad y generosidad del pueblo de La Unión”.

¿Qué provocó el accidente del Chapecoense en 2016?

El vuelo 2933 en el que viajaban los integrantes del Chapecoense para jugar la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Nacional, debía aterrizar a las 9:30 p.m. del 28 de noviembre del 2016 en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, Antioquia.

Sin embargo, la aeronave terminó estrellándose en zona montañosa, a 17 kilómetros de la terminal aérea, tras perder comunicación con la torre de control.

Entonces, el piloto alcanzó a advertir a los controladores aéreos: “Estamos en falla eléctrica total; sin combustible”. Razón por la que, según la investigación de la Aeronáutica Civil, ocurrió el siniestro.

Hasta entonces, no se había registrado en Colombia un accidente aéreo de semejante magnitud. En respuesta, la Dirección General de Aeronáutica Civil de Bolivia retiró el permiso de operación a LaMia.