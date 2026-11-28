Una tragedia enluta al municipio de Santana, en el departamento de Boyacá. Dos hermanos, de 9 y 4 años, fueron arrastrados por la corriente del río Guate durante una emergencia registrada en la mañana de este sábado.

El alcalde de la localidad, Juan Carlos Sánchez, confirmó a Noticias RCN que el niño de 9 años fue encontrado sin vida. Entretanto, su hermana menor continúa desaparecida y es buscada por los organismos de socorro.

¿Cómo cayeron los menores al río?

De acuerdo con el reporte entregado por el mandatario local, el hecho se presentó cerca de las 8:00 de la mañana, cuando la madre de los pequeños los llevó hasta el río.

Según la información preliminar, los tres se acercaron a la orilla, pero la mujer perdió la estabilidad y los niños cayeron al agua. La fuerza de la corriente los arrastró y, de inmediato, se activó la respuesta de los organismos de emergencia.

Las autoridades y los habitantes de la zona comenzaron las labores para encontrar a los menores. Sin embargo, minutos después se confirmó el hallazgo del cuerpo del niño de 9 años.

Continúa la búsqueda de la niña de 4 años

El alcalde Juan Carlos Sánchez confirmó que la menor de cuatro años sigue desaparecida y que los equipos de rescate mantienen las labores para ubicarla.

Lamentablemente, fallece un niño que encontraron de 9 años y hay una niña de 4 años desaparecida que está en la acción de búsqueda. Es de una familia de apellido Rodríguez. Pues esa es la información que me acaban de enviar por parte de Policía que se encuentra allá en el hecho.

Por ahora, bomberos de Barbosa, la Policía y la comunidad continúan trabajando en la búsqueda de la pequeña.

Las autoridades mantienen la atención sobre esta emergencia, mientras se espera información oficial sobre los avances de las labores de rescate.