El Super Astro Sol cumple este sábado 28 de noviembre de 2026 una nueva jornada de sorteos en Colombia. Los participantes tendrán la posibilidad de comprobar si las cifras y el signo zodiacal seleccionados coinciden con la combinación oficial.

Según la programación establecida por el operador, la edición diurna de este juego de suerte y azar se realiza a las 4:00 p. m., de lunes a sábado.

Esta modalidad se distingue por incorporar los doce signos del zodiaco dentro de su mecanismo de premiación, una característica que los participantes deben tener en cuenta al momento de revisar sus comprobantes.

Resultado del Super Astro Sol hoy 28 de noviembre de 2026

El sorteo del Super Astro Sol de este 28 de noviembre de 2026 estuvo del lado de los apostadores que acertaron la siguiente combinación:

Número ganador: 5654.

Signo zodiacal ganador: Libra.

Para determinar si un tiquete resultó premiado, es necesario comparar los números en el orden establecido por el sorteo y comprobar la coincidencia del signo zodiacal.

No todos los premios requieren acertar la totalidad de la combinación numérica. El juego dispone de diferentes categorías que permiten obtener una compensación económica dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y del cumplimiento de las condiciones de cada modalidad.

¿Qué deben hacer los ganadores del Super Astro Sol para reclamar su premio?

El primer paso consiste en verificar la autenticidad del resultado a través de los canales oficiales del operador. Posteriormente, los ganadores deberán consultar el procedimiento de cobro correspondiente al valor del premio obtenido.

Conservar el comprobante original resulta fundamental para adelantar este trámite. Por ello, se recomienda evitar su deterioro, pérdida o exposición innecesaria a terceros.

También es importante recordar que el Super Astro es un juego regulado por Coljuegos y cuya comercialización está prohibida para menores de edad.

Aunque algunos participantes acostumbran seleccionar cifras relacionadas con cumpleaños, aniversarios u otras fechas especiales, estas elecciones no representan una ventaja frente al azar. Ninguna combinación tiene garantizada su aparición en un próximo sorteo.

Este contenido fue creado con ayuda de la inteligencia artificial y revisado por un periodista.