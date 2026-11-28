El fin de semana del 28 y 29 de noviembre llega cargado de partidazos en el fútbol colombiano e internacional; con la llegada de fin de año también llegan las definiciones de algunos campeonatos para conocer a los campeones de 2027 en Sudamérica así como a los mejores equipos de la primera parte de la temporada en Europa.

Sin lugar a dudas, la gran final de la Copa Libertadores se lleva todas las miradas del fin de semana; además, partidos definitivos por los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay y clásicos en Europa marcarán la agenda del fin del último fin de semana de noviembre.

A continuación, la programación de los mejores partidos del fin de semana en Colombia y el mundo.

Final de Copa Libertadores y cuadrangulares finales en Colombia

Este sábado 28 de noviembre, en el estadio Centenario de Montevideo, Estudiantes de La Plata y Palmeiras jugarán la gran final de la Copa Libertadores 2026; a las 3 de la tarde, hora Colombia, iniciará el juego para conocer al campeón de América y se podrá seguir en vivo a través de ESPN y Disney + Premium.

El mismo sábado, a las 7:30 de la noche, Independiente Santa Fe y Atlético Nacional jugarán por la tercera fecha del cuadrangular A en busca del liderato del grupo en el estadio El Campín.

'Lucho' Díaz, quien volvió a las canchas tras una lesión de casi un mes, tendrá acción el sábado a las 9:30 de la mañana cuando Bayern Múnich visite al Hamburgo para llegar a la primera posición de la Bundesliga.

Partidazos del domingo 29 de noviembre

El domingo 29 de noviembre, a primera hora del día, Everton y Liverpool jugarán un nuevo clásico de la ciudad; a las 7:00 a. m. 'The Blues' recibirán a los de Anfield.

A las 11:30 de la mañana, también por la Premier League, se jugará uno de los clásicos más fuertes de los últimos años: Arsenal recibirá a Manchester City; los locales son primeros con 28 puntos, mientras que los de Manchester marchan terceros con 22 puntos; una victoria visitante pondría la tabla de posiciones al rojo vivo.

Para cerrar el fin de semana, Independiente Medellín jugará como local ante Once Caldas en el último partido de la fecha 3 de los cuadrangulares finales; desde las 6:30 de la tarde en el Atanasio Girardot, el ''poderoso' intentará hacerse fuerte como local mientras el blanco buscará su primera victoria.