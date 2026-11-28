El viernes 27 de noviembre se presentó un ataque contra la Policía en Arenal, sur del departamento de Bolívar, en el cual fue asesinado el subintendente Óscar Mauricio Díaz.

El hecho terrorista fue contra las instalaciones de la estación con el uso de artefactos explosivos que fueron lanzados desde drones. Tras esto, la Policía activó los protocolos correspondientes.

Tres ataques contra la Policía en Arenal durante 2026

Se están adelantando las capacidades de investigación en aras de identificar y judicializar a los responsables. La institución expresó sus condolencias a los familiares del subintendente.

La Defensoría precisó que este suceso resultó siendo el tercer ataque contra la Policía en Arenal durante 2026. Por causa de otro atentado ocurrido en julio, los uniformados están ejerciendo sus labores en el Centro Integral de Reconciliación, Convivencia y Construcción de Paz, el cual fue construido en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

“Estos hechos, además de afectar a la Fuerza Pública, ponen en riesgo la vida y la integridad de la población civil que reside en inmediaciones del centro y comprometen un espacio concebido para promover la convivencia”, recalcó la entidad.

La violencia en el sur de Bolívar

La situación de violencia en el sur de Bolívar también se evidencia en los riesgos de desplazamiento forzado y confinamiento en las zonas rurales. Además, la Defensoría había alertado el 7 de noviembre sobre la crisis humanitaria en el territorio.

Solamente teniendo en cuenta el periodo de mayo a septiembre, hubo 22 emergencias humanitarias que dejaron afectaciones en más de 11 mil personas. Desde 2023, hay una alerta temprana para los municipios de Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití.

Bajo este contexto, la Defensoría les hizo un llamado a las autoridades locales y nacionales para que tomen medidas con urgencia. Adicionalmente, pidió que se estudien las alertas tempranas en aras de adoptar acciones.