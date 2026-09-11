Esto es lo que gana un conductor de TransMilenio y SITP: requisitos y pagos

El sistema de transporte masivo de Bogotá continúa posicionándose como uno de los mayores empleadores formales de la capital colombiana.

Con miles de usuarios movilizándose a diario a través de los buses zonales del SITP y los articulados de TransMilenio, la oferta laboral para conductores se mantiene activa de manera constante.

Para quienes buscan oportunidades de empleo estable o se interesan por las condiciones laborales del sector, conocer los salarios reales, los beneficios y los requisitos exigidos por las empresas operadoras es fundamental.

Sueldos actuales de los conductores en Bogotá

Los ingresos mensuales de un operador varían según el tipo de vehículo asignado (zonal, padrón, busetón o troncal), la experiencia y los recargos acumulados por turnos nocturnos, dominicales o festivos.

En promedio, las remuneraciones se estructuran de la siguiente manera:

SITP (Zonal): Los ingresos mensuales suelen oscilar entre los $2.000.000 y $2.500.000 pesos, integrando un salario básico, subsidio de transporte, bonos de canasta familiar y recargos por horas extras o incentivos de calidad en el servicio.

TransMilenio (Troncal): Para los conductores de buses articulados y biarticulados, los salarios básicos sumados a bonificaciones operativas y recargos pueden superar los $3.500.000 pesos mensuales.

Requisitos indispensables para postularse

Para postularse a una vacante en el sistema masivo de transporte, a diferencia de otros sectores profesionales que exigen títulos universitarios extensos, las convocatorias priorizan la experiencia técnica en conducción y contar con la documentación al día.

Entre los requisitos indispensables se destaca poseer una licencia de conducción vigente en categoría C2 o C3, sin multas pendientes o con acuerdos de pago activos. Asimismo, es necesario acreditar un tiempo mínimo de experiencia certificada manejando vehículos de carga pesada, busetas o transporte mediano y grande.

En cuanto al nivel educativo, el sistema ofrece una escolaridad flexible, admitiendo a aspirantes que cuenten con un nivel fluido de lectura y escritura sin exigir necesariamente títulos de educación media o superior.

Además, la mayoría de las vacantes ofrecen contratos directamente a término indefinido, lo que garantiza estabilidad laboral, afiliación a seguridad social y todas las prestaciones de ley para los trabajadores y sus familias.