Campaña Viaje Seguro en el Meta: recomendaciones y rutas para viajeros

Con el despliegue de cerca de 5.000 soldados en corredores viales, áreas urbanas y zonas rurales, las autoridades buscan garantizar movilidad segura y prevenir incidentes en uno de los destinos turísticos más visitados del país. La iniciativa incluye acciones de control, patrullaje, orientación al ciudadano y recomendaciones clave para quienes recorrerán el departamento en los próximos días.

¿En qué consiste la campaña Viaje Seguro en el Meta?

La campaña Viaje Seguro es una operación integral diseñada para reforzar la seguridad en todo el departamento del Meta durante una de las temporadas de mayor movilidad del año. El Ejército Nacional destinó alrededor de 5.000 soldados para fortalecer los puestos de control, los patrullajes viales y la presencia institucional en zonas estratégicas.

Estas capacidades se complementan con el apoyo aéreo y terrestre de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y la administración departamental, garantizando una cobertura amplia en rutas turísticas, áreas urbanas y sectores rurales de alto tránsito.

Foto: Cortesía Ejército Nacional

Rutas y zonas del Meta que tendrán mayor presencia de la fuerza pública

Las autoridades confirmaron que los principales corredores viales del Meta contarán con vigilancia reforzada para asegurar el desplazamiento de propios y visitantes. Entre las áreas priorizadas se encuentran las rutas hacia Villavicencio, Acacías, Restrepo, Cumaral, Puerto López y los accesos a la región del Ariari.

Además, se establecerán puntos de prevención en terminales, zonas comerciales y espacios turísticos, donde uniformados brindarán orientación, verificación documental y acompañamiento a viajeros nacionales y extranjeros.

Foto: Cortesía Ejército Nacional

Recomendaciones clave para viajar seguro por carretera

Durante el lanzamiento de la campaña, el Ejército y las demás instituciones resaltaron la importancia de la corresponsabilidad ciudadana. Entre las recomendaciones oficiales se incluye planear los desplazamientos con anticipación, revisar el estado mecánico del vehículo, evitar la fatiga al volante, abstenerse de conducir bajo efectos de alcohol y atender todas las indicaciones de las autoridades en la vía.

Asimismo, cualquier actividad sospechosa o situación de riesgo deberá ser reportada de forma inmediata a la línea 147 del Gaula Militar, disponible las 24 horas del día.

Foto: Cortesía Ejército Nacional

Meta, un destino seguro para turistas nacionales y extranjeros

La Séptima Brigada extendió una invitación a los viajeros para recorrer el Meta durante esta temporada, destacando su riqueza natural, cultural y gastronómica. Con paisajes llaneros únicos y una infraestructura vial fortalecida, el departamento se consolida como uno de los destinos más atractivos del país.

Gracias al trabajo articulado de las autoridades, los visitantes contarán con acompañamiento permanente en carretera y en los principales puntos turísticos, lo que permite una experiencia más segura y confiable.