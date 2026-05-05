Procuraduría citó a la magistrada Cristina Lombana por el caso Benedetti en el que la llamó “loca demente”

En las últimas horas, Noticias RCN conoció en primicia que la Procuraduría citó a declarar a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, por el proceso que se adelanta ante las declaraciones del ministro Armando Benedetti en su contra por el allanamiento a su vivienda en noviembre de 2025.

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El caso se origina tras una llamada telefónica concedida por Benedetti a un medio de comunicación durante un allanamiento realizado en su residencia en Barranquilla.

El ministro habría emitido expresiones consideradas como irrespetuosas, injuriosas e incluso calumniosas contra la magistrada.

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Armando Benedetti llamó “loca demente” a la magistrada Cristina Lombana

Los hechos ocurrieron el 11 de noviembre de 2025 durante una entrevista telefónica en la que Benedetti cuestionó la actuación de la magistrada Lombana, quien estaba vinculada a investigaciones en su contra.

En sus declaraciones, el funcionario manifestó inconformidad con la competencia de la magistrada para adelantar el caso, señalando que había dejado de ser senador en 2022 y que, a su juicio, no debía ser tratado como aforado en investigaciones posteriores.

La señora magistrada Lombana está loca demente y es una delincuente al mandar a allanar hoy la casa mía (…) la Sala me ha dado la razón a mí, ella no tenía por qué hacerlo porque ella es una delincuente ella ha investigado 50 familiares míos, es una loca demente.

La Procuraduría evalúa si el ministro incumplió su deber de actuar con respeto, imparcialidad y rectitud frente a una funcionaria judicial, al utilizar calificativos que podrían constituir una falta disciplinaria.

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Testimonio de la magistrada Cristina Lombana será clave en el caso Benedetti

Como parte de las actuaciones, el Ministerio Público dispuso la práctica de una prueba considerada relevante, el testimonio de la magistrada Cristina Lombana. Este será recaudado mediante certificación jurada, mecanismo que permite a la testigo responder un cuestionario previamente elaborado.

La Procuraduría indicó que, en el momento oportuno, se enviarán las preguntas relacionadas con los hechos materia de investigación. Asimismo, se le informará a la magistrada que tiene la opción de renunciar a este tipo de declaración, caso en el cual se programaría una audiencia presencial con fecha y hora definidas.

Para la práctica de esta diligencia, fue comisionado el abogado Iván Gerardo Jácome Gutiérrez, quien hace parte de la Sala Disciplinaria de Instrucción del organismo de control.

El proceso busca determinar si las expresiones del ministro constituyen una falta en el ejercicio de sus funciones. La Procuraduría analiza si Benedetti vulneró principios fundamentales de la función pública al referirse a una autoridad judicial en los términos que quedaron registrados.