Industria de asistencias en Colombia evoluciona con tecnología y nuevos modelos de atención

La transformación digital sigue marcando el rumbo de distintos sectores en Colombia, y el de las asistencias no es la excepción. En medio de un mercado tradicionalmente lento y burocrático, una startup nacional comienza a destacarse por cambiar la forma en que los usuarios acceden a este tipo de servicios.

Se trata de FIXIT, una compañía que ha logrado posicionarse gracias a su enfoque en la tecnología, la rapidez en la atención y, sobre todo, la fidelización de sus usuarios.

Tecnología y agilidad: la clave del nuevo modelo

La industria de las asistencias atraviesa una transformación estructural impulsada por la digitalización. En este nuevo escenario, la tecnología dejó de ser un apoyo para convertirse en el motor principal de eficiencia.

A diferencia de los modelos tradicionales, FIXIT ha apostado por simplificar procesos y automatizar gran parte de su operación. Esto le ha permitido responder con mayor rapidez a situaciones cotidianas, eliminando trámites largos y mejorando la experiencia del usuario.

“El mercado colombiano validó que sí había espacio para una forma distinta de entender la asistencia. Hoy las personas valoran modelos más cercanos y con capacidad real de responder en momentos cotidianos”, afirmó Mauricio Quiroga, cofundador de la compañía.

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Actualmente, la empresa cuenta con más de 550.000 usuarios y ha superado el millón de asistencias prestadas en el país, apoyada en una red de más de 1.000 proveedores.

Fidelización y crecimiento en un mercado en cambio

Más allá del crecimiento, uno de los puntos más relevantes es la fidelidad de sus clientes. La compañía ha logrado que la mayoría de sus afiliados renueven sus planes, un indicador clave en este tipo de negocios.

Durante 2025, FIXIT alcanzó un 96% de satisfacción y un 89% de recomendación, además de reducir sus tiempos de atención en un 35%. Incluso, el 81% de sus servicios ya se gestionan de forma digital.

Para Diego Rodríguez, cofundador, este avance ha sido determinante: “Reducir los tiempos de atención nos permitió dar un paso importante en la consolidación del modelo”.