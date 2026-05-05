ELN de forma descarada e infame sometió a secuestrados a un juicio revolucionario: ¿Qué dice el Gobierno?

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) sometió a un juicio revolucionario a cuatro funcionarios de la Policía y del CTI que permanecen secuestrados desde hace un año en una selva.

Las víctimas de este infame operar del ELN son los policías de la Dijín Frankie Hoyos y Jordi Pérez, y los investigadores del CTI de la Fiscalía, Jesús Pacheco y Rodrigo López.

El grupo armado ilegal decidió mantener a Hoyos en cautiverio por tres años más, mientras que a Pérez, Pacheco y López los mantendrían secuestrados hasta por cinco años.

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