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ELN de forma descarada e infame sometió a secuestrados a un juicio revolucionario: ¿Qué dice el Gobierno?

El ELN sometió y juzgó a policías y funcionarios del CTI secuestrados a penas de hasta cinco años en cautiverio.

Noticias RCN

mayo 05 de 2026
07:26 p. m.
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El Ejército de Liberación Nacional (ELN) sometió a un juicio revolucionario a cuatro funcionarios de la Policía y del CTI que permanecen secuestrados desde hace un año en una selva.

Las víctimas de este infame operar del ELN son los policías de la Dijín Frankie Hoyos y Jordi Pérez, y los investigadores del CTI de la Fiscalía, Jesús Pacheco y Rodrigo López.

El grupo armado ilegal decidió mantener a Hoyos en cautiverio por tres años más, mientras que a Pérez, Pacheco y López los mantendrían secuestrados hasta por cinco años.

Noticia en desarrollo… Más información, en breve

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