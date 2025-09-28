CANAL RCN
Colombia

Lista de animales permitidos y prohibidos como mascotas en Colombia: evite multas y sanciones

Guía práctica y legal para Colombia: qué está permitido, qué está prohibido, qué permisos necesita y cómo evitar sanciones administrativas y penales.

Periquitos australianos y loros
FOTO: Freepik

Noticias RCN

septiembre 28 de 2025
08:37 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Colombia, la tenencia de animales silvestres como mascotas está prohibida por el Código Nacional de Policía (Ley 1801 de 2016, art. 101) y el Decreto 1608 de 1978, que regula la fauna silvestre. La razón es proteger la biodiversidad, evitar el tráfico ilegal de especies y reducir riesgos para la salud pública.

¿Tiene un loro en casa? Esta es la multa que podría recibir en Colombia
RELACIONADO

¿Tiene un loro en casa? Esta es la multa que podría recibir en Colombia

Solo se permite mantener animales silvestres si provienen de zoocriaderos autorizados, o si se cuenta con permisos ambientales y sanitarios específicos. Esto significa que, aunque muchas personas asocian loros, monos o tortugas con mascotas exóticas, la gran mayoría de esas especies no pueden estar en hogares particulares.

Animales prohibidos de tener como mascotas

Las autoridades ambientales y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) advierten que cualquier fauna silvestre nativa o exótica no regulada está prohibida, salvo autorización especial. Entre los animales más reportados en casos de decomiso y tráfico ilegal están:

  • Primates: monos cariblanco, capuchinos y titíes.
  • Felinos silvestres: jaguar, puma, ocelote.
  • Aves nativas: loros, guacamayas, tucanes, pericos.
  • Reptiles y anfibios: boas, anacondas, iguanas, tortugas silvestres.
  • Arácnidos y otros invertebrados: tarántulas, escorpiones silvestres.

La tenencia ilegal de estos animales puede acarrear sanciones penales y económicas, además de procesos de decomiso.

Animales permitidos bajo regulación del ICA

Aunque la regla general es la prohibición, existen excepciones definidas por resoluciones del ICA que permiten mantener ciertos animales como compañía. Según la Resolución 842 de 2010 y la Resolución 1862 de 2008, están autorizados bajo condiciones sanitarias y permisos:

  • Pequeños mamíferos: hurones, conejos, chinchillas, hámsters, cobayos o conejillos de Indias, jerbos.
  • Aves ornamentales: canarios, periquitos australianos, agapornis, cacatúas ninfas, diamantes mandarín (siempre con certificados sanitarios de importación).
  • Peces ornamentales: especies comunes de acuario como guppys, tetras, goldfish y mollies.

En todos los casos, la legalidad depende de contar con la documentación que certifique su procedencia legal y su estatus sanitario.

A esta lista se suman los domésticos: perros, gatos, aves domésticas comunes: gallinas, patos, gansos, palomas domésticas, pavos (dependiendo de uso y normativas sanitarias locales), animales de granja menores de traspatio (cuando se permiten en zonas rurales o periurbanas): cabras, ovejas, cerdos domésticos, vacas y caballos, conejos domésticos.

Diferencia entre animales silvestres y mascotas exóticas

Es clave distinguir entre animales silvestres y mascotas exóticas permitidas. Un loro guacamayo capturado en la Amazonía es fauna silvestre y su tenencia es ilegal. En cambio, un periquito australiano nacido en criadero certificado y con permisos sanitarios puede ser mantenido legalmente.

Esta diferencia responde a la necesidad de evitar el tráfico ilegal de especies, que en Colombia es una de las principales amenazas contra la biodiversidad.

La tenencia de fauna silvestre sin autorización puede generar multas de hasta 50 salarios mínimos, procesos penales por manejo ilícito de especies exóticas (Código Penal, art. 329) y la pérdida definitiva del animal. Además, los animales rescatados suelen ser llevados a centros de atención y valoración de fauna silvestre donde reciben rehabilitación, aunque muchos no logran regresar a su hábitat natural.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Secretaria de Movilidad

Por carrera Global Energy, cierres viales afectarán la movilidad en Bogotá este domingo

Elecciones presidenciales 2026

Luis Carlos Reyes y Efraín Cepeda anuncian sus precandidaturas presidenciales

Disidencias de las Farc

Alias Rayo: el estratega detrás de los ataques con drones de las disidencias de las Farc

Otras Noticias

Cuidado personal

Así ayuda la musicoterapia a reducir el estrés y la ansiedad, según expertos

La musicoterapia, respaldada por la ciencia, ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y la depresión. Descubra cómo esta disciplina transforma vidas y potencia el crecimiento personal.

Comercio electrónico

Trucos infalibles para encontrar productos con precios más económicos en SHEIN

Una extensión de Google Chrome puede ayudar a encontrar bonos para adquirir productos a precios todavía más bajos.

Asia

Más de 200.000 personas tuvieron que ser evacuadas por tifón Bualoi en Vietnam

Liga BetPlay

Millonarios se aleja: así quedó la tabla de posiciones de la Liga tras triunfo de Nacional

Conciertos

Concierto de Kendrick Lamar en Bogotá fue cancelado: estas son las razones