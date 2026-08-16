VIDEO | Robo a motocicleta en Ciudad Bolívar quedó en cámaras de seguridad

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que un hombre se disponía a dejar su motocicleta frente a una vivienda, en el sur de Bogotá. En cuestión de segundos, fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en otra moto.

Uno de los delincuentes descendió del vehículo, intimidó al motociclista y le quitó su automotor. Luego, emprendió la huida junto con su cómplice, dejando a la víctima sin su medio de transporte.

Autoridades recuperaron motocicleta hurtada en Ciudad Bolívar

El procedimiento se produjo en la localidad de Ciudad Bolívar, específicamente en el sector del barrio Perdomo, durante labores de registro, control y verificación de vehículos adelantadas por uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Los policías observaron una motocicleta que circulaba con la placa levantada, hecho que despertó sospechas y llevó a los uniformados a detenerla para revisar tanto el vehículo como a su conductor.

Con apoyo del grupo especializado en automotores, los agentes verificaron la información y encontraron inconsistencias entre los datos registrados y la placa que portaba la motocicleta.

¿Qué encontraron las autoridades?

Al profundizar en la consulta, los uniformados establecieron que la motocicleta tenía un reporte vigente por hurto, registrado en 2025 y relacionado, al parecer, con un caso cometido bajo la modalidad de atraco.

Ante este hallazgo, el hombre que conducía el vehículo, de 44 años, fue capturado en flagrancia por el delito de receptación.

La motocicleta también fue recuperada y quedó a disposición de la autoridad competente, que deberá adelantar las actuaciones judiciales correspondientes.

Del mismo modo, de acuerdo con la información entregada por las autoridades, durante la verificación de antecedentes se estableció que el hombre registra relacionados con el delito de porte de armas de fuego.