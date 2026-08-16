CANAL RCN
Colombia Video

Vendedor de helados sacrificó sus ahorros y decidió donarlos a los damnificados: esta fue su recompensa

Don Eurley, destinó el dinero que tenía reservado para pagar los servicios públicos a comprar alimentos para los afectados.

Noticias RCN

agosto 16 de 2026
07:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Mientras recorría las imágenes de la tragedia provocada por el terremoto, don Eurley no pudo contener la tristeza.

Este vendedor informal de helados, que vive en la Comuna 13 junto a su esposa, pensó en las familias que de un momento a otro se quedaron sin vivienda, sin pertenencias y, en muchos casos, sin sus seres queridos. Pero su reacción no se quedó en las palabras.

Vendedor de helados llegó con su carrito y unas latas de sardinas para ayudar a los damnificados
RELACIONADO

Vendedor de helados llegó con su carrito y unas latas de sardinas para ayudar a los damnificados

Con el dinero que tenía disponible en su cuenta de Nequi, cerca de 250.000 pesos que había destinado para cubrir algunas necesidades de su hogar, decidió comprar alimentos para llevarlos a los damnificados.

“Compré aceite, arroz, fideos, panela, galletas, de todo”, contó Eurley, quien reconoció que después de hacer la compra apenas le quedaron unos mil pesos.

Vendedor informal decidió donar todos sus ahorros para los damnificados

Ver las viviendas destruidas y a tantas personas intentando reconstruir sus vidas le generó una mezcla de tristeza, impotencia y solidaridad.

Es una nostalgia, una tristeza; a uno se le vienen las lágrimas. Uno imaginarse esa gente que tenía todo y ya no tiene nada.

Por eso decidió actuar. No ayudó con aquello que le sobraba, sino con parte de lo que necesitaba para su propia vida.

El gesto quedó registrado en imágenes y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde cientos de personas destacaron la generosidad del vendedor.

Colombianos se conmovieron con el vendedor informal y se unieron para ayudarlo

La historia de Eurley también despertó otra cadena de solidaridad. Al conocer que había utilizado sus ahorros para comprar las ayudas, varias personas decidieron apoyarlo y entregarle nuevos recursos.

"¡Los Bárbaros!": jóvenes del Chocó convierten la entrega de ayudas en fiesta, baile y risas
RELACIONADO

"¡Los Bárbaros!": jóvenes del Chocó convierten la entrega de ayudas en fiesta, baile y risas

Sin embargo, aunque ahora cuenta nuevamente con algo de dinero, su prioridad continúa siendo ayudar a los damnificados.

Primero las ayudas, nosotros vamos a ir el martes. Y ya después guardamos para otras cositas, pagar servicios, lo que Dios permita.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inseguridad en Bogotá

VIDEO | Robo a motocicleta en Ciudad Bolívar quedó en cámaras de seguridad

Antioquia

Atacan a tiros camión que transportaba ayuda humanitaria hacia el Chocó

Secretaria de Movilidad

Plan retorno: así funcionará la movilidad para regresar a Bogotá este lunes festivo 17 de agosto

Otras Noticias

Terremoto

¿Puede aumentar el riesgo de enfermedades infecciosas después de un terremoto?

Estas enfermedades pueden aumentar tras un terremoto: el riesgo no termina cuando deja de temblar.

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: número y signo ganador hoy 16 de agosto de 2026

¡Se conoció la nueva combinación después del sorteo del Super Astro Luna de este 16 de agosto! Descubra aquí el resultado exacto.

Brasil

Accidente de autobús en Brasil deja al menos ocho muertos y varios heridos

Terremoto

Mario Yepes reunirá leyendas del fútbol para ayudar a damnificados del terremoto

Artistas

Jhonny Rivera reveló las imágenes del terremoto en su casa: video