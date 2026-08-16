Honorio Henríquez: "El Congreso tiene la obligación de apoyar al Gobierno en la reconstrucción"

El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, habló con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, sobre los retos que enfrenta el país tras el trágico terremoto que dejó miles de familias afectadas y puso nuevamente sobre la mesa la necesidad de una respuesta institucional para atender la emergencia y avanzar en la reconstrucción.

En medio de esta coyuntura, Henríquez aseguró que el Congreso debe acompañar al Gobierno Nacional y planteó que los congresistas hagan un aporte económico, de acuerdo con sus posibilidades, para ayudar a los damnificados.

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La conversación también abordó la relación entre el Congreso y el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, la polémica alrededor de su elección como presidente del Senado, los rumores sobre alianzas entre sectores políticos y su propuesta de construir un acuerdo nacional.

¿Qué pueden hacer los congresistas con una coyuntura como esta?

“Lo primero es la solidaridad con las familias de los afectados. El Congreso tiene una obligación, apoyar al Gobierno en la reconstrucción de cada una de las ciudades. Es el momento del corazón grande con los colombianos y ahí tenemos un papel fundamental de apoyar las iniciativas del Gobierno Nacional”.

“Nunca vamos a superar las cifras que se están manejando, por ejemplo, en la ANDI, que son miles y miles de millones de pesos, pero desde el Congreso convocamos a hacer un aporte en medio de nuestras posibilidades”.

¿Cuál es el aporte?

“Un salario, un día de salario, lo que el corazón indique”.

“Hay una causa superior, el dolor de las familias colombianas y tenemos la responsabilidad de apoyar”.

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Su elección resultó una sorpresa para muchos. ¿Cómo está la relación con el Gobierno?

“Está bien. Yo he hablado con el presidente Abelardo, a quien le he expresado que cuenta con el Congreso, conmigo, como persona, como senador. Mi partido fue el primero que se expresó como partido de Gobierno”.

“A mí el propio presidente me dijo que él no estaba moviendo influencias. Me complace que seas el presidente del Congreso y tenemos que trabajar de la mano”.

Había un rumor de una nueva alianza del Pacto Histórico con el Centro Democrático para elegir Contralor, eso se disipa con la elección, pero ¿qué piensa de quienes decían sobre esta unión?

“La dinámica del Congreso hay personas que no la entienden, pero es muy sencilla. Cada uno en su filosofía, pero cuando postulan nombres en el Congreso, por lo general terminan votándolo todos los sectores. Le han puesto mucho color a eso”.

“¿Sabe por qué el Congreso me eligió? Porque les doy tranquilidad, les doy garantías a todos los sectores”.

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Ha hablado mucho de un acuerdo nacional. ¿Cómo avanza esa propuesta?

“Va avanzando. Me he reunido con presidentes de las Cortes, con el presidente Abelardo de la Espriella y todos tienen la misma idea”.

¿Ha hablado con el senador Iván Cepeda?

“No he hablado con el senador Iván Cepeda, pero si el día de mañana me dice que desea hablar, yo con el mayor gusto. Debemos construir consensos entre distintos”.

“Yo le digo al senador Iván Cepeda: uno puede disentir de un Gobierno, nosotros lo hicimos, pero lo hicimos en el marco del respeto de la Constitución. Nunca salimos a incendiar a Colombia. Pueden expresarse, pero haciéndolo en el marco de la ley”.

“Hay que recuperar la seguridad, el orden, la confianza en lo público. Por eso hay que construir un acuerdo nacional para buscar soluciones a los problemas de los colombianos”.