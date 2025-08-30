Las presuntas inconsistencias en la hoja de vida de Juliana Guerrero: ¿ahora es profesional?

El nombramiento de Juliana Guerrero como la nueva viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad causó numerosos cuestionamientos por la experiencia laboral de la funcionaria.

Aunque la hoja de vida de Juliana Guerrero fue publicada en los listados oficiales de la Presidencia de la República el pasado 15 de agosto, el currículum fue modificado este 29 de agosto, pero con una diferencia central: Guerrero pasó de contar únicamente con títulos técnicos a registrar un título profesional en Contaduría Pública de la Universidad San José de Bogotá.

¿Juliana Guerrero ya es profesional?

Sin embargo, ambas hojas de vida no solo se diferencian en la formación académica. Mientras que en la primera versión se consignaba una experiencia como servidora pública de 1 año y 2 meses, en la más reciente ese periodo se amplió a 1 año y 3 meses.

Exigen la certificación de los títulos de Juliana Guerrero

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza cuestionó el cambio repentino en la hoja de vida y radicó un derecho de petición donde exige cada soporte y certificación requerida que demuestre este cambio.

La designación pública del presidente Gustavo Petro de Juliana Guerrero, no solo despertó polémica por su experiencia y formación para el alto cargo en el Gobierno, sino además porque hace varias semanas protagonizó un escándalo al conocerse que utilizó un avión privado del gobierno para viajes, al parecer, de carácter familiar.