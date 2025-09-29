¿Qué dice la carta que le llegó al presidente Petro desde Gaza?: la escribió una mujer que perdió a sus hijos en la guerra

La guerra en Gaza fue uno de los temas centrales en el viaje de Gustavo Petro a Nueva York y en su último discurso como presidente, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Fueron sus palabras en una protesta propalestina realizada en Times Square las que habrían llevado al Departamento de Estado de los Estados Unidos a revocar su vida, luego de que el mandatario se parara con megáfono en mano en una calle de la “Gran Manzana” e “instara a soldados estadounidenses desobedecer sus ordenes y los incitara a la violencia”.

Pero, también, en su aparición pública, el presidente Petro hizo un llamado a los soldados norteamericanos a estar del lado palestino en la guerra de medio oriente: “Desde aquí, les pido a todos los soldados del Ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad”.

Escritora palestina agradeció el discurso de Petro en Nueva York:

Ambas intervenciones llegaron a oídos de la escritora y poetisa palestina Alaa Al Qatrawi, que perdió sus cuatro hijos en la guerra entre Israel y Hamás. Y, en agradecimiento, quiso compartir un mensaje con el presidente en su blog:

“Me acostumbré tanto a soportar las más amargas agonías y decepciones viviendo bajo este genocidio durante 700 días, que perdí la esperanza de escuchar una sola palabra para saciar mi larga y latente ira contra este mundo sordo”, señaló.

En palabras de Qatrawi, “desde que comenzó el genocidio, los gobernantes árabes no han sido incapaces de pronunciar ni siquiera un porcentaje de lo que usted dijo. Porque las palabras verdaderas requieren hombres verdaderos, y usted es un hombre verdadero”.

La propuesta de Petro de un Ejército de Salvación habría renovado sus esperanzas:

Con el discurso del presidente, la escritora volvió a sentir “que hay alguien que cree verdaderamente en la humanidad del pueblo de Gaza y en la necesidad de poner fin a esta guerra, lejos de los discursos cómplices que siempre culpan a la víctima, glorifican al verdugo y le ponen mil excusas”.

Y con su propuesta de crear un Ejército de Salvación del Mundo, al que dijo estar dispuesto a unirse, para liberar a Palestina, pudo “saborear y sentir el potencial de una fraternidad humana universal”.

Su llamado al presidente Petro es que conserve su postura y se mantenga activo, aunque no es claro si podrá regresar a la sede de Naciones Unidas en Nueva York: “Gustavo vino en nuestra ayuda cuando la ayuda escaseaba, cuando tanto los cercanos como los lejanos nos abandonaron”.