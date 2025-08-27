CANAL RCN
Presidente Petro ordenó la revisión de contratos vigentes con Israel

En el documento, el mandatario también establece el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas con Palestina y Oriente Medio.

Foto: AFP

agosto 27 de 2025
10:20 a. m.
El presidente Gustavo Petro firmó el 13 de agosto la Directiva Presidencial No. 07 de 2025, un documento que ordena al Estado colombiano la revisión de contratos vigentes con empresas israelíes.

“Conforme a mi competencia constitucional de dirigir las relaciones internacionales, me permito impartir las siguientes directrices, las cuales deberán implementarse de manera progresiva, conforme las capacidades presupuestales, legales y reglamentarias”, menciona el mandatario en el documento.

Los sectores de la economía que serán revisados tras la decisión de Petro

Allí ordena que todas las entidades del Estado deben revisar los contratos con empresas israelíes en sectores como exportación de carbón, compra de armamento, adquisición de software y herramientas digitales.

En el documento, el gobierno estableció que ministros, directores de departamentos administrativos, embajadores, cónsules y representantes legales de entidades nacionales deben estar alineados “con el artículo 93 de la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Colombia, en especial los relacionados con derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario”.

Fortalecer la presencia diplomática de Colombia en Palestina y Oriente Medio

El presidente Petro también mencionó una estrategia diplomática para fortalecer la presencia de Colombia en los territorios de Palestina y Oriente Medio.

En el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Academia Diplomática, deben incluir en sus programas de formación y en sus intervenciones multilaterales el contexto histórico del conflicto palestino-israleí.

Allí también se refirió a que las representaciones diplomáticas deben promover activamente las resoluciones de la ONU en las que mencionan el estatus de Palestina, el derecho al retorno, el rechazo a la ocupación y la ilegalidad de los asentamientos.

