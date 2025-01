¿Lo que sucede en el Catatumbo es una sumatoria de errores?

Este lunes 20 de enero en La Mesa Ancha de Noticias RCN se realizó un análisis sobre la crítica situación que se vive en el Catatumbo.

¿Cuál es la solución para la crítica situación en el Catatumbo?

En la zona, enfrentamientos violentos entre el ELN y las disidencias de las Farc, hasta el momento han dejado un saldo de 80 muertos y han desplazado a miles de personas, creando una emergencia humanitaria en la región.

Durante el análisis, el invitado Víctor Ricardo, exembajador y exalto comisionado para la paz, compartió su postura sobre el panorama en el Catatumbo y señaló que lo que está sucediendo es “la sumatoria de errores cometidos”.

“Yo creo que lo que está sucediendo en el Catatumbo es lamentable, pero es la sumatoria de errores cometidos. En materia de orden público, el Estado tiene que estar pendiente no solamente de la seguridad, sino de cómo hace presencia”, aseguró.

Adicionalmente, explicó que la presencia no solamente tiene que ser militar, sino que debe ser institucional, judicial.

“Tenemos que dejar la costumbre que hemos venido teniendo en el pasado que cada vez que hay un problema, hay un paro o algo, mandamos un ministro que seguramente, en vez de ir con una posición previamente estudiada, va a lograr que se levante y se comprometen en lo que no es viable hacer o algo peor. Se compromete en algo que no cumple”, añadió.

Por su parte, la socióloga Juana Afanador, mencionó que el Catatumbo ha experimentado dificultades similares. La región fue testigo del paro en nororiente de 1987, donde más de 6.000 campesinos demandaron servicios básicos y se firmaron acuerdos que nunca fueron cumplidos.

Los acuerdos incumplidos en el Catatumbo

Esto, según los analistas, demuestra cómo los compromisos incumplidos pueden desatar conflictos persistentes. Los municipios que participaron en las negociaciones en 1987 son los mismos que hoy viven los enfrentamientos más intensos.

“No es nuevo lo que está pasando. En el 87 se llegaron unos compromisos que se incumplieron completamente y estamos en 2025 y no tenemos nada de esos compromisos que adquirió el Estado colombiano. Un detalle que es muy diciente es que los municipios que entraron en esa negociación son los municipios en los que se concentran los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el ELN”, indicó Juana.

Entretanto, el empresario Julio César Iglesias, analista de la Mesa, aseguró que el problema del Catatumbo es un problema de ausencia del imperio de la ley.

“No solamente es la presencia de la fuerza pública, no solamente son los fusiles y las armas y el monopolio de la fuerza por parte del Estado, sino otros factores y elementos que posibiliten el desarrollo de una región y que posibilita el desarrollo humano de los pobladores para que no haya tierra fértil, para que lleguen unos bandidos, unos asesinos a hacer este tipo de cosas”, detalló.

Para Iglesias es claro que es el momento de la mano dura porque no hay otra alternativa.

“Se ha ensayado un enfoque de negocio, diferentes enfoques de negociación en el país, no solo en el Catatumbo, que no han dado la razón y el último enfoque de negociación que tenemos es desde la condescendencia. El ministro de Defensa, en unas declaraciones muy desafortunadas, resumía en qué consiste esa condescendencia. Básicamente que el ELN no se está comportando como una guerrilla, sino como paramilitares, dándole un estatus de superioridad moral al ELN, que ha cometido todo tipo de acciones horrendas, criminales en la historia del país”, añadió.

Según Iglesias, desde esa condescendencia, que el ministro resumió en esa declaración, se han propuesto unos diálogos de paz, poniendo unas personas al frente de los diálogos de paz cercanos, política, ideológicamente, con los grupos guerrilleros, con la idea de que eso va a facilitar las cosas y no ha facilitado nada, sino que, por el contrario, ha empeorado la situación.

Entretanto, ante la posibilidad de un estado de excepción, Víctor Ricardo subrayó que esta medida solo debería ser aplicada con un plan claro de acción.

“Los estados de conmoción son un mecanismo que tiene el Gobierno durante los primeros 90 días para situaciones excepcionales, pero lo importante aquí es que miremos y tengamos previsto qué se va a hacer con el estado de excepción, no que busquemos un estado de excepción y de pronto comiencen a dictarse normas para otros objetivos o de otros temas que no son los que realmente estamos en este momento viviendo en la crisis del Catatumbo. El estado de excepción es un mecanismo jurídico que tiene que ser utilizado y previamente concebido”, añadió Ricardo.

Para el exalto comisionado, sin una política de Estado consistente, que trascienda administraciones, la situación colombiana podría replicarse en otras regiones.