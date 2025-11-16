¿Qué esperan los jóvenes de la educación en Colombia?: encuesta revela su percepción y necesidades actuales

La Encuesta de Opinión en Educación reveló la percepción de los jóvenes en Colombia sobre el actual sistema y los cambios que esperan con el cambio de Gobierno en las instituciones del país.

La educación, según dijo a Noticias RCN María Fernanda Penagos, gerente comercial de Invamer, “es tan fundamental para ellos, así como lo es la salud y los temas de seguridad y orden público. La educación es uno de los tres temas fundamentales a trabajar. ¿Cómo somos capaces de tener cobertura para todas las personas?”.

En un mundo en constante cambio, esperan que la educación vaya a la par, o al menos, es lo que esperan que logre el próximo en llegar a la Casa de Nariño.

¿Qué opinan los jóvenes sobre la educación en Colombia?

Su percepción, de momento, es desfavorable. El 49% de los jóvenes entre los 18 y los 28 años piensa que la educación está empeorando; el 40% que está mejorando; el 8% que está igual, y un 2% no sabe o no quiso comprometerse con una respuesta.

Según Diego Sánchez, coordinador de la Fundación Empresarios por la Educación, “aquí hay un llamado de escuchar a las distintas regiones, escuchar a los distintos grupos etarios, que tienen percepciones muy distintas sobre si estamos mejorando o empeorando”.

¿Qué esperan los jóvenes de la educación en Colombia?

Los estudiantes piden que la calidad del sector mejore, así como el acceso a oportunidades, los niveles de deserción estudiantil y el refuerzo de habilidades en idiomas y tecnología.

Pero no es todo, esperan también del próximo Gobierno docentes de calidad, educación gratuita, buena enseñanza y nuevas metodologías de aprendizaje.

Según Sánchez, “al realizar la encuesta y hablar sobre las principales preocupaciones saltaba el tema de los aprendizajes. ¿Cuáles son esas metodologías de enseñanza que debemos tener en los salones de clase universitarios y en las escuelas? O la formación docente. ¿Qué tipo de personal tenemos en las regiones?”.

Pero también generaba inquietud el “tema de infraestructura. ¿Cómo pueden llegar a tener calidad en la educación?, ¿cómo pueden tener unas instituciones que alcancen a niños, niñas y jóvenes para educar?”, como indicó Penagos.