CANAL RCN
Economía

Arquitectura y educación: el diseño detrás del colegio de Shakira que impulsa bienestar y desarrollo

El colegio construido por la Fundación Pies Descalzos de Shakira en Tibú se ha convertido en un ejemplo de cómo la arquitectura puede impulsar procesos educativos y sociales.

Colegio Fundación Pies Descalzos.
Foto: Carlos Vasquez, Fundación Pies Descalzos.

Noticias RCN

noviembre 14 de 2025
08:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El proyecto educativo impulsado por la Fundación Pies Descalzos de Shakira en Tibú en Norte de Santander continúa destacándose como uno de los desarrollos más significativos del país en materia de infraestructura escolar.

Su diseño, creado por la firma colombiana DDA (David Delgado Arquitectos), ha sido señalado por expertos como un ejemplo de cómo la arquitectura puede contribuir a transformar territorios afectados por el conflicto y fortalecer las comunidades a través de espacios pedagógicos.

Shakira deslumbra en el estreno mundial de Zootopia 2
RELACIONADO

Shakira deslumbra en el estreno mundial de Zootopia 2

El colegio, concebido como un Parque Pedagógico, Ecológico y Cultural, beneficia actualmente a más de 1.200 estudiantes y también a sus familias.

Su construcción generó alrededor de 160 empleos entre directos e indirectos, dinamizando la economía local en una zona históricamente golpeada por la violencia.

Para organizaciones sociales y educativas, el alcance del proyecto promueve la equidad a través de la educación y ampliar el acceso a infraestructura digna en regiones vulnerables.

Enfoque arquitectónico que redefine el entorno educativo

El diseño implementado en Tibú hace parte de una visión que DDA ha venido desarrollando durante más de dos décadas y que se fundamenta en investigaciones realizadas en universidades como los Andes, el Rosario y la Nacional.

Bajo ese marco, la firma ha trabajado el concepto de “espacio intermedio”, una tipología que busca integrar naturaleza, ciudad y comunidad.

Estos espacios ni completamente abiertos ni cerrados funcionan como zonas de encuentro donde el aprendizaje se mezcla con la vida cotidiana.

Modelos similares han sido aplicados en otros proyectos educativos del país, como centros de recursos para el aprendizaje y campus universitarios, donde la infraestructura se concibe como un ecosistema vivo que fomenta creatividad, interacción y sostenibilidad.

Muy pronto Colombia tendría desabastecimiento de electricidad y gas, advirtió Fedesarrollo
RELACIONADO

Muy pronto Colombia tendría desabastecimiento de electricidad y gas, advirtió Fedesarrollo

Proyectos educativos en Colombia

Además del colegio de la Fundación Pies Descalzos, DDA ha participado en planes de renovación y protección patrimonial en Bogotá, así como en desarrollos urbanos orientados al adulto mayor y en ejercicios de diseño participativo.

Todas estas iniciativas buscan integrar a las comunidades en la toma de decisiones y construir ciudades más incluyentes, una línea que coincide con el enfoque social que Shakira ha promovido en varios de sus proyectos educativos en Colombia.

Con más de 40 proyectos desarrollados para instituciones públicas y privadas, la firma ha logrado reducir hasta en un 30% el consumo energético de sus diseños.

En paralelo, ha extendido su trabajo a escenarios internacionales en Estados Unidos, España y países de Medio Oriente, y planea expandirse hacia México y otras capitales de la región.

La región de Colombia con conexión vial y aérea que abre las puertas al turismo y la inversión
RELACIONADO

La región de Colombia con conexión vial y aérea que abre las puertas al turismo y la inversión

El colegio en Tibú se mantiene como uno de los ejemplos más visibles de cómo la colaboración entre entidades públicas, organizaciones sociales y diseño arquitectónico puede lograr transformaciones profundas en comunidades vulnerables.

Para la Fundación Pies Descalzos, el proyecto es un recordatorio del impacto que la educación puede tener cuando se combina con infraestructura pensada para generar bienestar, aprendizaje y oportunidades reales de desarrollo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Secretaria de Movilidad

¿Cómo trasladar la matrícula de su carro a Bogotá? Requisitos, costos y pasos en 2025

Ministerio de Minas y Energía

Muy pronto Colombia tendría desabastecimiento de electricidad y gas, advirtió Fedesarrollo

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo zodiacal hoy 14 de noviembre de 2025

Otras Noticias

Asesinatos en Bogotá

Cárcel para Ricardo González, el joven que habría asesinado a patadas a Jaime Esteban Moreno

La juez del caso no solo le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, sino que, además dejó en firme que no hay posibilidad de medida domiciliaria.

Selección Colombia

Daniel Muñoz habló claro sobre los rumores del Barcelona y PSG: “Sería un sueño”

Daniel Muñoz habló sin filtro sobre los rumores que lo vinculan con Barcelona y PSG. El lateral de la Selección Colombia aclaró su futuro y reveló qué tan reales son las supuestas ofertas.

Redes sociales

Reconocido actor colombiano le propuso matrimonio a su novia

China

Incendio devastador destruye monumento histórico en China: casi 1.500 años de historia

Cuidado personal

Menos del 50% de los adultos en Colombia realiza actividad física: el deporte es la solución urgente