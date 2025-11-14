Arquitectura y educación: el diseño detrás del colegio de Shakira que impulsa bienestar y desarrollo

El proyecto educativo impulsado por la Fundación Pies Descalzos de Shakira en Tibú en Norte de Santander continúa destacándose como uno de los desarrollos más significativos del país en materia de infraestructura escolar.

Su diseño, creado por la firma colombiana DDA (David Delgado Arquitectos), ha sido señalado por expertos como un ejemplo de cómo la arquitectura puede contribuir a transformar territorios afectados por el conflicto y fortalecer las comunidades a través de espacios pedagógicos.

El colegio, concebido como un Parque Pedagógico, Ecológico y Cultural, beneficia actualmente a más de 1.200 estudiantes y también a sus familias.

Su construcción generó alrededor de 160 empleos entre directos e indirectos, dinamizando la economía local en una zona históricamente golpeada por la violencia.

Para organizaciones sociales y educativas, el alcance del proyecto promueve la equidad a través de la educación y ampliar el acceso a infraestructura digna en regiones vulnerables.

Enfoque arquitectónico que redefine el entorno educativo

El diseño implementado en Tibú hace parte de una visión que DDA ha venido desarrollando durante más de dos décadas y que se fundamenta en investigaciones realizadas en universidades como los Andes, el Rosario y la Nacional.

Bajo ese marco, la firma ha trabajado el concepto de “espacio intermedio”, una tipología que busca integrar naturaleza, ciudad y comunidad.

Estos espacios ni completamente abiertos ni cerrados funcionan como zonas de encuentro donde el aprendizaje se mezcla con la vida cotidiana.

Modelos similares han sido aplicados en otros proyectos educativos del país, como centros de recursos para el aprendizaje y campus universitarios, donde la infraestructura se concibe como un ecosistema vivo que fomenta creatividad, interacción y sostenibilidad.

Proyectos educativos en Colombia

Además del colegio de la Fundación Pies Descalzos, DDA ha participado en planes de renovación y protección patrimonial en Bogotá, así como en desarrollos urbanos orientados al adulto mayor y en ejercicios de diseño participativo.

Todas estas iniciativas buscan integrar a las comunidades en la toma de decisiones y construir ciudades más incluyentes, una línea que coincide con el enfoque social que Shakira ha promovido en varios de sus proyectos educativos en Colombia.

Con más de 40 proyectos desarrollados para instituciones públicas y privadas, la firma ha logrado reducir hasta en un 30% el consumo energético de sus diseños.

En paralelo, ha extendido su trabajo a escenarios internacionales en Estados Unidos, España y países de Medio Oriente, y planea expandirse hacia México y otras capitales de la región.

El colegio en Tibú se mantiene como uno de los ejemplos más visibles de cómo la colaboración entre entidades públicas, organizaciones sociales y diseño arquitectónico puede lograr transformaciones profundas en comunidades vulnerables.

Para la Fundación Pies Descalzos, el proyecto es un recordatorio del impacto que la educación puede tener cuando se combina con infraestructura pensada para generar bienestar, aprendizaje y oportunidades reales de desarrollo.