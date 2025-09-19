CANAL RCN
Colombia Video

¿Qué está pasando con el presupuesto 2026 y los 557 billones que la oposición dice que "no existen"?

El primer debate debe aprobarse antes del 25 de septiembre o el Gobierno tendrá vía libre para expedirlo sin votación.

Noticias RCN

septiembre 19 de 2025
08:03 a. m.
El presupuesto general de la Nación para 2026 se convirtió en el centro de una nueva disputa entre el Gobierno y los sectores de oposición en el Congreso.

El proyecto que asciende a 557 billones de pesos, debe ser aprobado en su primer debate antes del 25 de septiembre para evitar que sea adoptado por decreto presidencial, lo que daría al Ejecutivo plena libertad para redistribuir y recortar partidas sin pasar por la discusión parlamentaria.

La controversia se intensificó tras lo ocurrido el pasado 15 de septiembre, cuando, en medio de la discusión en la Cámara de Representantes, la bancada de gobierno se retiró del recinto.

La salida masiva de congresistas oficialistas impidió que se mantuviera el cuórum necesario para continuar con el debate, lo que la oposición interpretó como una estrategia deliberada para frenar cualquier intento de ajuste en las cifras.

¿Qué está pasando con el presupuesto general de la Nación 2026?

En entrevista con Noticias RCN, la senadora Angélica Lozano calificó lo sucedido como una “jugadita” del Ejecutivo y advirtió sobre las implicaciones de aprobar un presupuesto con un monto que, en sus palabras, “no existe”.

Lamentablemente, la semana pasada el gobierno hizo una jugadita y rompió el cuórum. Hizo que sus congresistas de la Cámara se retiraran cuando estábamos discutiendo, construyendo un posible acuerdo para reducir el monto. ¿Por qué es grave un monto inflado? Porque 557 billones no existen, se van a endeudar la nación y esos intereses carísimos los va a pagar la gente.

Ella explicó que la discusión que arranca ahora será artículo por artículo, en un proceso que tomará al menos un mes y en el que se buscarán alternativas que impidan que los colombianos enfrenten más impuestos.

No hay de dónde, no existen los 557 billones.

"El Gobierno está imponiendo un presupuesto inflado": Angélica Lozano

La senadora también cuestionó los mecanismos con los que, según ella, el Gobierno intenta asegurar la aprobación del proyecto.

Es un momento muy crítico donde vamos a estar artículo por artículo defendiendo a la gente, porque el gobierno impone un presupuesto inflado para forzar y casi que comprar al Congreso con un ministerio como el de la TIC, que están publicando una hoja de vida para, creen ellos, lograr así que se les aprueben nuevos impuestos.

Aseguró que su bancada no permitirá que el Ejecutivo presione al Legislativo con este tipo de maniobras y reiteró que el presupuesto en discusión compromete la estabilidad fiscal del país.

De mi parte estaremos ahí para evitarlo.

Cabe mencionar que, si el primer debate no se realiza antes del 25 de septiembre, el presupuesto pasará automáticamente a ser expedido por decreto presidencial, lo que permitiría al Gobierno decidir, sin control del Congreso, dónde recortar o reubicar recursos.

