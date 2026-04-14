"La Policía está respondiendo por todo": experto asegura que les asignan tareas que no le corresponden

La situación de seguridad en Bogotá sigue provocando cuestionamientos, especialmente por la reincidencia de delincuentes y la sensación de que la Policía Nacional de Colombia está desbordada, pero ¿qué está pasando realmente en la institución?

¿Qué está pasando con la Policía en Bogotá?

En entrevista con Noticias RCN, Andrés Nieto Ramírez, director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central y exsubsecretario de Seguridad de Bogotá, lanzó una advertencia directa sobre el estado actual de la seguridad en la capital y el papel de la Policía.

Hoy la policía está respondiendo por todo desde el árbol que se cae cuando se va al agua del barrio hasta intentar desarticular una banda.

Para el experto, esta sobrecarga operativa está debilitando la capacidad de la fuerza pública para enfrentar el crimen organizado, ya que debe atender desde situaciones de convivencia hasta delitos de alto impacto.

Él explicó que en Bogotá se reciben cerca de 562 mil llamadas al año solicitando presencia policial, muchas de ellas por temas como ruido, basuras, habitantes de calle o problemas cotidianos, lo que termina desviando recursos que deberían concentrarse en la lucha contra estructuras criminales.

En paralelo, señaló que el problema se agrava por las fallas en el sistema judicial.

Es una vergüenza, tal y como lo ha dicho el alcalde, que de cada 10 capturas, 8 quedan en libertad en menos de 72 horas. Eso es un mensaje nefasto para el ciudadano de a pie y que sigue desconfiando de la justicia, pero también para el delincuente que sabe que no le va a pasar absolutamente nada.

Esta situación, según indicó, genera un círculo de impunidad en el que los delincuentes capturados vuelven rápidamente a las calles, incluso algunos con brazaletes o antecedentes.

¿Qué se necesita para acabar con la delincuencia en Bogotá?

El experto también advirtió que la criminalidad en la ciudad ha evolucionado hacia un modelo más complejo y organizado.

Por lo que insistió en que Bogotá carece de una estrategia integral que articule a diferentes entidades y evite que la Policía enfrente sola el problema.

Necesitamos un plan integral que no deje sola a la policía.

También destacó la importancia de focalizar esfuerzos en zonas críticas, ya que de los 1.171 barrios de la ciudad, en apenas 60 se concentra más del 30 % de los hurtos y más del 15 % de las muertes violentas.

Finalmente, advirtió que el problema no termina con la captura de los delincuentes, pues el sistema carcelario también presenta fallas estructurales.