¿Qué está pasando en Bogotá? Cada tres horas un niño es víctima de violencia sexual

Hasta mayo de este año 329 menores habrían sido abusados sexualmente en Bogotá. Las cifras de la violencia sexual contra los menores de edad es alarmante.

La ciudad capital del país concentra la mayor parte de los procesos que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) abiertos por presuntos delitos sexuales.

En Bogotá cada 3 horas un niño es víctima de violencia sexual y en esta ciudad de más de 7 millones de habitantes pareciera que ya no hay lugar seguro para ellos. Tan solo en el primer trimestre de este año, el ICBF inició 4.375 procesos por presunto delito sexual contra menores de edad en el país y la capital concentra el mayor número de casos con 1.007.

No son solo números, son niños, niñas y familias profundamente afectadas por el delito de violencia sexual.

Herney Pazos, presidente del Colegio Colombiano de Psicólogos, asegura que el perfil de los abusadores de menores de edad no siempre coincide con el estereotipo de personas hurañas que son difíciles en la parte de la socialización.

“La realidad nos dice que este perfil de persona que uno ve como un ogro como una persona aislada no siempre es real. ¿Puede pasar? Sí, pero también existen los perfiles de personas incorporadas en la sociedad, muy calmadas, personas que tienen sus parejas, sus familias”, aseguró el experto.

¿Es posible resocializar a un menor que fue víctima de violencia sexual?

Herney Pazos señala que, con el funcionamiento del sistema de justicia actual, los casos de violencia sexual suelen llevar una carga especialmente desgasatante sobre las víctimas.

Sin embargo, asegura que, con el tratamiento adecuado, es posible que la víctima pueda superar en un 100% el episodio traumático.

“Ahora, resocializar o cambiar la conducta de un agresor, la cosa es mucho más compleja”, señala el experto.

¿Qué pasa con las víctimas de violencia sexual infantil?

El impacto psicológico que dejan estas aberrantes experiencias en las víctimas, las cuales en su mayoría son menores de 10 años.

“La niña no duerme. En la parte física para que coma es muy complicado. De un momento a otro a la niña se le sube la fiebre. No quiere ahorita, por ejemplo, nada conmigo, o sea, cosa de que para ir al baño no quiere que uno la acompañe, no quiere volver a un jardín”, señala la madre de una niña víctima de violencia sexual en su jardín.

Expertos advierten que el trauma derivado de un abuso o agresión sexual puede marcar la vida de un niño por años si no recibe el apoyo adecuado.

“Los niños pueden presentar enuresis, encopresis, esto es decir, relajación de esfínter, de hacen como una regresión en términos de dominio de los esfínteres, pueden tener sí temor no querer asistir al lugar”, aseguró Diana Martinez, representante de psicología del colegio de psicólogos.