Entregan nuevas declaraciones sobre la búsqueda de Valeria Afanador: ¿qué ha pasado?

La desaparición de Valeria Afanador cumple 13 días sin respuestas. La búsqueda se ha convertido en un operativo masivo que abarca varios municipios y departamentos, pero el paradero de la menor sigue siendo un misterio.

Su familia, agotada por la incertidumbre, cuestionó la falta de avances en la investigación y reclamó acciones concretas.

¿Qué ha pasado con la búsqueda de Valeria Afanador?

Valeria Afanador desapareció hace casi dos semanas y, pese a los esfuerzos de las autoridades, no hay una sola pista clara sobre dónde podría estar.

El capitán Álvaro Farfán, delegado de Bomberos Cundinamarca, entregó un balance sobre las acciones que se mantienen en curso.

Desde Bomberos de Cundinamarca informamos que por 13º día consecutivo, continuamos en las labores de búsqueda de la menor Valeria Afanador con un promedio de 320 horas ininterrumpidas de trabajo que han venido desarrollando las diferentes instituciones y organizaciones de primera respuesta.

El oficial explicó que en las labores participan aproximadamente 300 hombres y mujeres, quienes han recorrido un área superior a 20 kilómetros a la redonda del punto inicial de búsqueda.

Además, la operación se extendió a otros municipios y departamentos del país ante la falta de indicios.

Padres denuncian falta de resultados y lentitud en la investigación

Mientras los organismos de socorro no detienen la búsqueda, los padres de Valeria aseguran que la investigación no avanza con la celeridad esperada.

Por ello, decidieron contratar un abogado que los represente y exija diligencias efectivas.

Hemos tomado la decisión como familia, debido al poco avance de la investigación, de delegar a un abogado especialista que nos permita esclarecer más rápido los hechos de la desaparición de Valeria. Hoy es materia de investigación, pero no con la celeridad ni la priorización que debería tener el caso.

El padre también cuestionó que, pese a la promesa de revisar más de mil horas de grabaciones de cámaras de seguridad, no hay información concreta.

Dicen que están investigando, que tienen más de mil horas de grabaciones, pero seguimos sin la más mínima información. No hemos visto un solo allanamiento. Llevamos días sin saber nada. No sabemos si Valeria está viva o está muerta. No tenemos claridad de qué pasó después de que desapareció de las cámaras del colegio.

Por ahora, el operativo sigue activo con cuerpos de socorro, autoridades locales y equipos especializados. Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma: ¿dónde está Valeria?