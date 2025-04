¿Qué lecciones deja el racionamiento de agua en Bogotá tras acabarse?

Se dio la noticia más esperada en Bogotá. Luego de un año, se levantó el racionamiento de agua.

Había expectativa este viernes 11 de abril, fecha en la que se cumplió un año desde que empezó la restricción. Junto a la gerente del Acueducto, Natasha Avendaño; el alcalde Carlos Fernando Galán anunció que la medida se acaba.

Se acaba el racionamiento de agua

En La Mesa Ancha analizamos esta importante noticia y el impacto que deja el racionamiento para Bogotá. El invitado fue Rubén Darío Lizarralde, exministro de Agricultura.

Juana Afanador:

“También puede haber épocas supremamente secas y peligrosas en las que podemos volver a este tipo de racionamientos obligados. Ahí es donde el comportamiento del consumo del agua se vuelve importante para que no perdamos los buenos hábitos adquiridos durante este año, sino que los mantengamos”.

“Los comportamientos de deforestación masivos en el Amazonas que están relacionados con la ganadería, la agricultura y algunas actividades ilegales como la minería; tienen un impacto directo y dramático en el comportamiento climático que hace que lleguemos a estos problemas de agua en ciudades”.

¿Qué pasará tras el fin del racionamiento?

Julio César Iglesias:

“Me parece que es importante tener en cuenta que no hay una dicotomía, no hay un conflicto necesariamente entre agua y el desarrollo o lo que llaman el cemento. Ya somos más de diez millones de personas en la sabana de Bogotá y para que lleguen esas aguas a esos hogares de millones de personas no solamente se necesita que haya producción hídrica en los páramos, también es indispensable la infraestructura”.

Rubén Darío Lizarralde:

“Aquí tenemos que aprender a pensar en grande y con anticipación, tenemos que tener una visión prospectiva de las cosas y lamentablemente eso le faltó al hoy presidente Petro, cuando estaba de alcalde y cuando le dijo no al Chingaza”.