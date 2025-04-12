CANAL RCN
Colombia Video

Adolescente que habría asesinado a Jean Claude Bossard pagaba sanción con “libertad vigilada”

El menor tenía antecedentes por hurto y le fue concedida la medida de libertad vigilada cuando cometió el crimen. Enfrentaría máximo ocho años en centro especializado.

Noticias RCN

diciembre 04 de 2025
12:59 p. m.
En las últimas horas, un adolescente de 16 años fue enviado a un centro especializado de menores tras aceptar tres de los cuatro cargos imputados por el homicidio de Jean Claude Bossard, ocurrido el pasado 2 de diciembre en el norte Bogotá.

La Fiscalía presentó al menor ante un juez de control de garantías, quien ordenó una medida de internamiento preventivo.

Según la investigación, el menor habría abordado e intimidado con arma de fuego a la víctima en vía pública del barrio Chicó, con la intención de despojarla de sus pertenencias, y le habría disparado en varias ocasiones durante un forcejeo.

El adolescente aceptó los cargos de homicidio, hurto calificado y agravado, y porte ilegal de armas, pero se negó al de falsedad marcaria.

Menor que mató a Jean Claude Bossard cumplía sanción en libertad

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que el menor tenía antecedentes por hurto y se encontraba bajo libertad vigilada al momento de cometer el crimen.

Los sistemas de datos judiciales confirmaron que el menor tenía antecedentes por hurto. En mayo de este año recobró su libertad.

Según el Código de Adolescencia, la sanción máxima para estos delitos es de ocho años, que el menor deberá cumplir íntegramente en un centro especializado.

Contrario a percepciones comunes, el adolescente no será trasladado a una cárcel convencional al cumplir 18 años, sino que permanecerá en el mismo centro durante toda su condena.

¿Ocho años un centro de internamiento es suficiente?

El caso evidencia las deficiencias del sistema de justicia juvenil en Colombia.

“En un sistema sin cupos, sin programas serios y sin decisiones oportunas, el resultado es predecible. Menores que entran y salen del sistema como por una puerta giratoria generan que una tragedia como esta se presente", advirtió el exministro de Justicia, Camilo Rojas.

Expertos plantean la necesidad de reformar el Código Penal para Adolescentes, especialmente en casos de delitos graves con reincidencia.

