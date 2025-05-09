CANAL RCN
Colombia

Hombre siguió y raptó a una pequeña de su colegio para abusarla: la menor tuvo que ser hospitalizada

El caso ocurrió en Tocaima, Cundinamarca, y el implicado ya fue capturado.

Hombre abusó a menor de 10 años
Foto: Fiscalía

Noticias RCN

septiembre 05 de 2025
01:35 p. m.
En Tocaima, Cundinamarca, el pasado 20 de agosto, una niña de 10 años fue víctima de un ataque sexual luego de ser seguida por un hombre hasta su colegio.

La menor, de acuerdo con las autoridades, fue obligada a acompañar al señalado hasta su residencia, donde se cometieron los abusos.

Hombre siguió y raptó a una pequeña de su colegio para abusarla en Tocaima

La Fiscalía explicó que Kevin Eduardo Rivera Figueroa había mostrado un patrón de comportamiento inquietante.

Según las pesquisas, en varias oportunidades se presentó en las inmediaciones de la institución educativa donde estudiaba la niña. El propósito, al parecer, era acercarse y ganarse su confianza, hasta que finalmente logró llevarla a un lugar apartado.

El 20 de agosto, las labores de policía judicial establecieron que el hombre forzó a la menor para que lo acompañara hasta su domicilio. Allí, de acuerdo con el material de prueba, la retuvo y la sometió a agresiones sexuales en tres oportunidades.

Menor tuvo que ser hospitalizada tras las agresiones sexuales

La situación tuvo consecuencias graves para la salud de la niña, quien debió ser trasladada a un hospital y permaneció internada durante más de dos semanas debido a las afectaciones físicas que sufrió como resultado de los hechos.

El caso fue asumido por un fiscal de la Unidad Especial de Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) de Cundinamarca, quien reunió los elementos necesarios para imputar el delito de acceso carnal violento. En la diligencia, el procesado no aceptó el cargo.

Seguido de esto, la Policía Nacional, que ya tenía el rastro del hombre, lo capturó el pasado 4 de septiembre en Tocaima. Posteriormente, en audiencia, un juez de control de garantías atendió la petición de la Fiscalía y ordenó medida de aseguramiento en establecimiento penitenciario.

