Anuncian nuevas marchas pro-Palestina en Medellín: ¿cuándo serán?

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, advirtió que este viernes 10 de octubre, se realizarán nuevas movilizaciones pro-Palestina en la ciudad, convocadas por colectivos que, según él, estarían relacionados con el movimiento político del exalcalde Daniel Quintero.

Las declaraciones del mandatario se dieron en medio de las recientes investigaciones judiciales que salpican a antiguos funcionarios de la pasada administración.

¿Cuándo serán las nuevas marchas pro-Palestina en Medellín?

A través de su cuenta de X, Gutiérrez aseguró que estas manifestaciones tienen un trasfondo político.

Según el alcalde, los colectivos que las organizan estarían “manejados por el gobierno Petro” y tendrían como objetivo “desviar la atención sobre los escándalos de corrupción de sus amigos, los que se robaron a Medellín”.

El mandatario fue enfático al afirmar que las marchas buscan distraer a la opinión pública de las capturas que involucran a exfuncionarios del entorno de Quintero y a su hermano.

Su intención es de nuevo incendiar las ciudades que son gobernadas por quienes somos oposición a Petro.

Asimismo, advirtió que vendrán “10 meses duros”, pero que mantendrá su postura de defensa de la ciudad.

En Medellín nos mantenemos firmes. Y yo, como alcalde, defenderé nuestra ciudad y nuestra gente

¿Qué pasó en las manifestaciones pro-palestinas pasadas?

Las declaraciones del mandatario fueron respaldadas por el concejal de Medellín, Luis Guillermo Vélez, quien recordó lo ocurrido en la movilización anterior, también de apoyo a Palestina, que terminó en desmanes.

Él calificó esa jornada como una “marcha violenta y antisemita” y sostuvo que fue “una vergüenza que el Gobierno nacional haya promovido y apoyado su realización”.

En su mensaje en X, el concejal enumeró los hechos registrados entonces:

La marcha estuvo dirigida por encapuchados que pintarrajearon paredes, destruyeron mobiliario urbano, agredieron a los gestores de convivencia, atacaron a la policía y, finalmente, secuestraron niños y personas mayores en un local comercial.

También condenó las agresiones contra los gestores de convivencia, señalando que “diez de ellos sufrieron contusiones y algunos heridas de arma corto punzante”, mientras los calificó como víctimas de un “ataque cobarde” por parte de encapuchados.

Cabe mencionar que, el pronunciamiento de Vélez surgió como respuesta a las declaraciones de la defensora del Pueblo, quien había asegurado que durante la anterior “Marcha Nacional de Solidaridad con Palestina” se presentaron hechos “que podrían calificarse como violaciones a los derechos humanos por parte de los gestores de seguridad y convivencia de la Alcaldía”.

La defensora indicó que el hecho dejó dos personas heridas y pidió iniciar investigaciones disciplinarias y penales contra los funcionarios que “hayan podido exceder el marco de sus competencias y deberes”.

Además, recordó que la protesta pacífica es un derecho constitucional y que las autoridades deben garantizar su ejercicio en condiciones de libertad y seguridad.