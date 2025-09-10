CANAL RCN
Colombia

Anuncian nuevas marchas pro-Palestina en Medellín: ¿cuándo serán?

Según el alcalde de Medellín, buscan distraer las investigaciones a exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero y a su hermano.

Protestas en Medellín
Foto: @santi_perdomo_m

Noticias RCN

octubre 09 de 2025
04:48 p. m.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, advirtió que este viernes 10 de octubre, se realizarán nuevas movilizaciones pro-Palestina en la ciudad, convocadas por colectivos que, según él, estarían relacionados con el movimiento político del exalcalde Daniel Quintero.

Polémica en Medellín: concejal salió con bate en mano para "defender la ciudad" durante marcha pro Palestina
Polémica en Medellín: concejal salió con bate en mano para "defender la ciudad" durante marcha pro Palestina

Las declaraciones del mandatario se dieron en medio de las recientes investigaciones judiciales que salpican a antiguos funcionarios de la pasada administración.

¿Cuándo serán las nuevas marchas pro-Palestina en Medellín?

A través de su cuenta de X, Gutiérrez aseguró que estas manifestaciones tienen un trasfondo político.

Según el alcalde, los colectivos que las organizan estarían “manejados por el gobierno Petro” y tendrían como objetivo “desviar la atención sobre los escándalos de corrupción de sus amigos, los que se robaron a Medellín”.

El mandatario fue enfático al afirmar que las marchas buscan distraer a la opinión pública de las capturas que involucran a exfuncionarios del entorno de Quintero y a su hermano.

Su intención es de nuevo incendiar las ciudades que son gobernadas por quienes somos oposición a Petro.

Asimismo, advirtió que vendrán “10 meses duros”, pero que mantendrá su postura de defensa de la ciudad.

En Medellín nos mantenemos firmes. Y yo, como alcalde, defenderé nuestra ciudad y nuestra gente

¿Qué pasó en las manifestaciones pro-palestinas pasadas?

Las declaraciones del mandatario fueron respaldadas por el concejal de Medellín, Luis Guillermo Vélez, quien recordó lo ocurrido en la movilización anterior, también de apoyo a Palestina, que terminó en desmanes.

VIDEO | Encapuchados ingresaron a salones de clase en la Universidad del Valle: ¿qué pasó después?
VIDEO | Encapuchados ingresaron a salones de clase en la Universidad del Valle: ¿qué pasó después?

Él calificó esa jornada como una “marcha violenta y antisemita” y sostuvo que fue “una vergüenza que el Gobierno nacional haya promovido y apoyado su realización”.

En su mensaje en X, el concejal enumeró los hechos registrados entonces:

La marcha estuvo dirigida por encapuchados que pintarrajearon paredes, destruyeron mobiliario urbano, agredieron a los gestores de convivencia, atacaron a la policía y, finalmente, secuestraron niños y personas mayores en un local comercial.

También condenó las agresiones contra los gestores de convivencia, señalando que “diez de ellos sufrieron contusiones y algunos heridas de arma corto punzante”, mientras los calificó como víctimas de un “ataque cobarde” por parte de encapuchados.

Asesinaron a tiros a un hombre frente a su familia en Ibagué: dos niños fueron heridos en el ataque
Asesinaron a tiros a un hombre frente a su familia en Ibagué: dos niños fueron heridos en el ataque

Cabe mencionar que, el pronunciamiento de Vélez surgió como respuesta a las declaraciones de la defensora del Pueblo, quien había asegurado que durante la anterior “Marcha Nacional de Solidaridad con Palestina” se presentaron hechos “que podrían calificarse como violaciones a los derechos humanos por parte de los gestores de seguridad y convivencia de la Alcaldía”.

La defensora indicó que el hecho dejó dos personas heridas y pidió iniciar investigaciones disciplinarias y penales contra los funcionarios que “hayan podido exceder el marco de sus competencias y deberes”.

Además, recordó que la protesta pacífica es un derecho constitucional y que las autoridades deben garantizar su ejercicio en condiciones de libertad y seguridad.

