¿Qué pasó con el caso de presunto racismo contra cantante en centro comercial de Medellín?

Quizá el nombre de Luis Eduardo Gutiérrez no le suene mucho, pero Luis Eduardo Acústico tal vez sí. Es un joven chocoano de 21 años que se dedica a la música, campo en el que se destaca y donde se ha caracterizado por su alegría y sencillez, que expone no solo en sus canciones sino también en su día a día.

Esta vez no fue noticia por algún lanzamiento musical, sino por la presunta discriminación de la que habría sido víctima en un reconocido centro comercial de Medellín, ubicado en el barrio El Poblado.

“Me encuentro a un vigilante que me dice que abandone las instalaciones y pues me quedo yo en shock porque no entiendo por qué tengo que abandonar”, según relató, porque le manifestaron haberlo visto a través de las cámaras de seguridad pidiendo limosna.

La situación fue registrada por el mismo artista, quien decidió captar en video los hechos, donde se escucha al personal de seguridad del centro comercial acusarlo de pedir plata.

En algunos de los fragmentos del video se oye decir al personal lo siguiente: “estás pidiendo plata”; “te tienen grabado las cámaras”; “usted es un ignorante, lea”. Incluso, Luis Eduardo habría recibido amenazas: “te pego, te sueno”, se escucha decir a uno de los vigilantes en el video.

Tras varios minutos de discusión, la policía hizo presencia en el sitio y autorizó al artista permanecer en el centro comercial, sin embargo, le advirtieron que “por protocolo iban a seguir monitoreándome en las cámaras”.

El caso rápidamente obtuvo respuesta de la Personería de Medellín: “A partir de allí darle la orientación, asesoría que él requería (…) brindar capacitación y formación a todos los empleados de este centro comercial”, dijo William Yeffer Vivas, personero de la capital antioqueña.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se sumó a las voces de rechazo, manifestando que se comunicarían con el centro comercial para pedir explicaciones.

“Acompañaremos a esta víctima con asistencia técnica en caso de que desee interponer acciones legales. No al racismo ni en Medellín”, manifestó Quintero. Así mismo lo hicieron otros líderes políticos, artistas, activistas y otras personalidades, quienes expresaron su indignación por lo ocurrido.

“De alguna manera está restringiendo, obstruyendo la libre circulación y los derechos de la población afro en el país, que está sufriendo racismo, tristemente”, explicó Alí Bantú, director colectivo de Justicia Racial.

El centro comercial Santafé de Medellín se pronunció a través de un comunicado en el que reconocen que sí existió un error:

“La comunidad Santafé Medellín no comparte estos comportamientos y por ello reconocemos el error en la aplicación de protocolos por parte de un trabajador de una de nuestras empresas contratistas. Inmediatamente la situación se generó, se inició la investigación y el plan de acción correspondiente para que esto no le vuelva a pasar a ninguno de nuestros visitantes”.

Por su parte, Luis Eduardo interpuso ante la Fiscalía una denuncia por el delito de discriminación.