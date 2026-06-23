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Empleada ladrona, con identidades falsas, amasó una fortuna en robos en exclusivas casas de Medellín

La mujer usaba documentos falsos conseguir contratos en viviendas de estratos altos para apoderarse de joyas, dinero y objetos de valor.

Empleada ladrona, con identidades falsas, amasó una fortuna en robos en casas de exclusiva zona de Medellín
Foto: AFP.

Noticias RCN

junio 23 de 2026
10:41 a. m.
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Tras un seguimiento y la recolección de material probatorio, las autoridades lograron descubrir el modus operandi de una empleada doméstica de una exclusiva zona de Medellín que habría logrado amasar una fortuna de más de $1.600 millones a través de grandes hurtos.

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La mujer de 57 años entre marzo de 2024 y febrero de 2026 habría cometido al menos cuatro millonarios robos en las residencias donde ofrecía sus servicios de limpieza,

Un juez determinó que las pruebas entregadas por la Fiscalías eran determinantes para enviarlas a la cárcel mientras avanza su proceso judicial, tras no aceptar los cargos imputados.

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Así operaba la empleada doméstica ladrona en Medellín

De acuerdo con la investigación, la presunta responsable utilizaba un modus operandi calculado; presentaba documentos falsos para ser contratada como empleada doméstica en viviendas de estratos altos de El Poblado.

Una se vez ganaba la confianza de sus jefes, aprovechaba su ausencia para apoderarse de elementos de valor, joyas y dinero en efectivo.

La captura se concretó el pasado 19 de junio por la Policía Nacional en una vivienda en San Onofre, Sucre. En el lugar le incautaron 3.000 dólares americanos, $12.502.000 efectivo y tres celulares que serían evidencia clave en el caso.

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Así logró una fortuna la empleada ladrona

Las labores de policía judicial documentaron que los cuatro hurtos ocurrieron en un período de casi dos años, todos concentrados en el sector de El Poblado.

La investigación reveló un patrón sistemático en el que la procesada habría empleado identidades falsas para acceder a múltiples hogares.

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía le imputó el delito de hurto calificado y agravado, en concurso homogéneo y sucesivo. Sin embargo, la mujer no aceptó los cargos.

Pese a declararse inocente, un juez consideró que las pruebas entregadas serían determinantes para enviarla a la cárcel.

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