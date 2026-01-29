CANAL RCN
Colombia

Los cuerpos de las 15 víctimas del accidente aéreo fueron extraídos y trasladados a Cúcuta: Medicina Legal

Cinco equipos forenses y apoyo especializado de varias ciudades del país fueron activados para atender la emergencia.

Los cuerpos de las 15 víctimas del accidente aéreo fueron trasladados a Cúcuta: Medicina Legal
Foto: captura de video Noticias RCN.

Noticias RCN

enero 29 de 2026
02:57 p. m.
En las últimas horas, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que ya ingresaron a su sede de Cúcuta los cuerpos de las 15 personas fallecidas en el accidente aéreo ocurrido este 28 de enero en una zona rural cercana al municipio de La Playa de Belén, en Norte de Santander.

Con este traslado, se activó formalmente el proceso técnico-científico que permitirá establecer la identidad de las víctimas y avanzar en los trámites legales correspondientes.

Tras confirmarse el lamentable siniestro, la entidad puso en marcha un protocolo especial para este tipo de emergencias, dada la magnitud del hecho y la complejidad que implica la identificación de las víctimas en un accidente aéreo.

Medicina Legal informó que las labores se desarrollan bajo estrictos estándares forenses y con acompañamiento interinstitucional.

Cinco equipos forenses trabajan en la identificación de los 15 fallecidos

Para atender la situación, la Dirección Seccional Norte de Santander dispuso cinco equipos forenses que trabajan de manera simultánea en el análisis integral de los cuerpos.

Estos grupos están conformados por médicos forenses, antropólogos, odontólogos y personal especializado en identificación humana, quienes adelantan los procedimientos técnicos necesarios.

Las autoridades buscan la identificación plena y confiable de cada una de las víctimas, respetando los protocolos nacionales e internacionales que rigen este tipo de actuaciones.

El proceso incluye análisis médico-legal, toma de huellas, estudios odontológicos, registros fotográficos y, de ser necesario, pruebas genéticas.

Identificación de las 15 víctimas del accidente aéreo requirió apoyo especializdo

Dada la dimensión del caso, Medicina Legal activó el respaldo de personal forense proveniente de las sedes de Pamplona, Ocaña y Bucaramanga, lo que permite reforzar la capacidad operativa en Cúcuta y agilizar los procedimientos sin sacrificar la calidad técnica.

Adicionalmente, el proceso cuenta con el acompañamiento de equipos especializados de la Dirección Regional Bogotá, que brindan apoyo técnico y metodológico, especialmente en los componentes más complejos de identificación.

Esta articulación nacional busca garantizar que el procedimiento se realice con los más altos estándares de precisión y confiabilidad.

Medicina Legal reiteró que, conforme a su naturaleza misional, toda la información técnica, forense y procedimental que se derive de estas actuaciones será entregada únicamente a las autoridades competentes, dentro del marco de la investigación que se adelanta para esclarecer las circunstancias del accidente.

