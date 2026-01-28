CANAL RCN
Colombia

Primeras imágenes de cómo quedó la avioneta de Satena siniestrada que deja 15 muertos

En la aeronave viajaban 13 pasajeros y dos capitanes, lamentablemente, todos perdieron la vida en el trágico accidente de causas desconocidas.

Foto: captura de video Notiplaya
Foto: captura de video Notiplaya

Noticias RCN

enero 28 de 2026
06:12 p. m.
Cerca de las 5:30 de la tarde, se conocieron las primeras imágenes en vivo del trágico accidente aéreo en el que murieron 15 personas, entre ellos el congresista Diógenes Quintero y su asistente Natalia Acosta.



La avioneta de Satena HK4709 que cubría la ruta Cúcuta - Ocaña estaba a tan solo 11 minutos de aterrizar cuando perdió comunicación con la base aérea.

Su desaparición se reportó sobre el mediodía de este 28 de enero, sin embargo, tras el impacto, campesinos de la zona, entre los municipios La Playa de Belén y Hacarí, ubicaron el sitio exacto del siniestro y confirmaron el hallazgo de la aeronave.



Imágenes inéditas de cómo quedó la avioneta de Satena siniestrada

Tras confirmarse el hallazgo de la aeronave, un equipo del medio local Notiplaya, caminó por una trocha de difícil acceso, con condiciones climáticas complejas, para llegar al punto exacto del siniestro.

En una transmisión en vivo, se conocieron las primeras imágenes inéditas de cómo quedó la aeronave tras el trágico accidente en el que no hubo sobrevivientes.

En las imágenes se puede ver a decenas de campesinos en el lugar, verificando entre los objetos las identidades de las víctimas del siniestro.

La aeronave estaría dispuesta de lado, completamente destruida, y cubierta por lodo y ramas.

Lista de fallecidos en trágico accidente aéreo de Satena

El Ministerio de Transporte confirmó que en fatídico accidente no hay sobrevivientes y entregó el listado de las 15 personas que se encontraban en la aeronave, entre ellos varios políticos:

  1. Capitán Daniel Vanegas
  2. Copiloto José de la Vega
  3. Natalia Cristina Acosta Salcedo
  4. María Tocoroma Álvarez Barbosa
  5. María Alejandra Avendaño Rincón
  6. María del Carmen Díaz Rodríguez
  7. Anirley Julio Osorio
  8. Juan David Pacheco Mejía
  9. Karen Liliana Perales Vera
  10. Rolando Enrique Peñalosa Gualdrón
  11. Diógenes Quintero
  12. Ana Yisel Quintero
  13. Jineth Rincón
  14. Carlos Salcedo
  15. María Alejandra Sánchez Criado




