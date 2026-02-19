Agresor de ‘Samantha’, la perrita golden golpeada en Bogotá, fue imputado por las autoridades

El caso de ‘Samantha’, la perrita golden de edad que fue brutalmente golpeada por su cuidador en un conjunto residencial de la capital, se ha convertido en uno de los mayores hechos de presunto maltrato animal que han generado gran indignación y consternación entre los colombianos.

Este desató una gran ola de reacciones y rechazo por parte de la comunidad, quienes realizaron diferentes plantones para exigir la liberación del animal.

Ante el delicado estado de salud de la canina, las autoridades emprendieron las acciones legales pertinentes para judicializar al implicado por el delito de maltrato animal. Por esto, en las horas más recientes, la senadora Andrea Padilla dio a conocer los detalles más recientes del caso.

¿Qué pasó con el agresor de ‘Samantha’?

Según el más reciente informe de la senadora Padilla, dado por medio de sus redes sociales, el agresor de la perrita ya fue imputado por el delito de lesiones graves agravadas en animal. De esta manera, ahora se espera que inicie la etapa de acusación y el juicio para que se determine la condena contra el hombre.

Cabe recalcar que, según la ley 2455 de 2025, las lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física del animal, por medio de cualquier procedimiento, incurrirá en pena de prisión de 20 a 42 meses, inhabilidad especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de 15 a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Caso de presunto maltrato animal en Suba

Por otro lado, hay consternación en la localidad de Suba ante un reciente caso, difundido en redes sociales, en el que se observa a una canino habitando una pequeña habitación en la que se ven utensilios de aseo, alimentación en el suelo y heces de la mascota.

Según el más reciente informe por parte del IPDYBA, se identificó que la canina posee condición corporal adecuada, cuenta con desparasitación externa vigente y no se observaron signos compatibles con enfermedades graves.

Por esto, según la institución, el caso quedará en seguimiento y los responsables deberán informar periódicamente sobre el estado de salud del animal y las condiciones en las que se encuentra. El concepto emitido fue pendiente con un plazo de 10 días para cumplir compromisos.