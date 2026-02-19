CANAL RCN
Colombia

Agresor de ‘Samantha’, la perrita golden golpeada en Bogotá, fue imputado por las autoridades

El caso de la golden, quien fue golpeada por su cuidador, ya se encuentra siendo investigado por las autoridades.

Foto: Captura pantalla IG @andreanimalidad y IDPYBA
Foto: Captura pantalla IG @andreanimalidad y IDPYBA

Noticias RCN

febrero 19 de 2026
11:21 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El caso de ‘Samantha’, la perrita golden de edad que fue brutalmente golpeada por su cuidador en un conjunto residencial de la capital, se ha convertido en uno de los mayores hechos de presunto maltrato animal que han generado gran indignación y consternación entre los colombianos.

Este desató una gran ola de reacciones y rechazo por parte de la comunidad, quienes realizaron diferentes plantones para exigir la liberación del animal.

Ante el delicado estado de salud de la canina, las autoridades emprendieron las acciones legales pertinentes para judicializar al implicado por el delito de maltrato animal. Por esto, en las horas más recientes, la senadora Andrea Padilla dio a conocer los detalles más recientes del caso.

Trece operarios liberados en Cauca permanecen en el territorio a la espera de entrega oficial
RELACIONADO

Trece operarios liberados en Cauca permanecen en el territorio a la espera de entrega oficial

¿Qué pasó con el agresor de ‘Samantha’?

Según el más reciente informe de la senadora Padilla, dado por medio de sus redes sociales, el agresor de la perrita ya fue imputado por el delito de lesiones graves agravadas en animal. De esta manera, ahora se espera que inicie la etapa de acusación y el juicio para que se determine la condena contra el hombre.

Cabe recalcar que, según la ley 2455 de 2025, las lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física del animal, por medio de cualquier procedimiento, incurrirá en pena de prisión de 20 a 42 meses, inhabilidad especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de 15 a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Vendedor informal donó un cuaderno y tres lápices en Huila: su gesto conmueve en redes
RELACIONADO

Vendedor informal donó un cuaderno y tres lápices en Huila: su gesto conmueve en redes

Caso de presunto maltrato animal en Suba

Por otro lado, hay consternación en la localidad de Suba ante un reciente caso, difundido en redes sociales, en el que se observa a una canino habitando una pequeña habitación en la que se ven utensilios de aseo, alimentación en el suelo y heces de la mascota.

Según el más reciente informe por parte del IPDYBA, se identificó que la canina posee condición corporal adecuada, cuenta con desparasitación externa vigente y no se observaron signos compatibles con enfermedades graves.

Por esto, según la institución, el caso quedará en seguimiento y los responsables deberán informar periódicamente sobre el estado de salud del animal y las condiciones en las que se encuentra. El concepto emitido fue pendiente con un plazo de 10 días para cumplir compromisos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cúcuta

Jueza Vivian Polanía murió por sobredosis de cocaína en Cúcuta, revela Medicina Legal

Secuestro en Colombia

Trece operarios liberados en Cauca permanecen en el territorio a la espera de entrega oficial

Huila

Vendedor informal donó un cuaderno y tres lápices en Huila: su gesto conmueve en redes

Otras Noticias

Enfermedades

Casos de dengue alertan en el Atlántico: van más de 500 en lo que va del 2026

Las autoridades departamentales anunciaron el inicio de jornadas de vacunación para hacerle frente a la propagación de la enfermedad.

Yeison Jiménez

Maluma reveló que se enteró del accidente de Yeison Jiménez mientras escuchaba su colaboración

El antioqueño también reveló las razones por las que decidió lanzar su canción con el caldense.

Dólar

Precio del dólar en Colombia abrió más caro hoy, jueves 19 de febrero: TRM oficial del día

Luis Díaz

Luis Díaz fue nombrado el mejor extremo del mundo: portal especializado lo pone por encima de Vinicius y Yamal

Nicolás Maduro

Nicolás Maduro enfrenta nueva acusación en Estados Unidos: vender pasaportes a narcos mexicanos