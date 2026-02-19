CANAL RCN
Colombia

Jueza Vivian Polanía murió por sobredosis de cocaína en Cúcuta, revela Medicina Legal

De acuerdo con el dictamen forense, la muerte de la jueza corresponde a una intoxicación aguda.

Foto: Instagram

Noticias RCN

febrero 19 de 2026
10:53 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Luego de dos meses de la muerte de la juez Vivian Polanía en Cúcuta, el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que su fallecimiento fue a causa de una sobredosis de cocaína.

Nuevos detalles de la muerte de la juez Vivian Polanía en Cúcuta: esto encontraron
RELACIONADO

Nuevos detalles de la muerte de la juez Vivian Polanía en Cúcuta: esto encontraron

De acuerdo con el dictamen forense, su muerte corresponde a una intoxicación aguda, por lo que las investigaciones por parte de la Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación continúan para determinar las circunstancias en las que falleció.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que se produjeron los hechos, mientras Medicina Legal informó que los estudios continúan, dado que en el cuerpo de la jueza habrían sido halladas otras sustancias.

Hallan sin vida en su propio apartamento a la jueza Vivian Polanía: estaba junto a su bebé
RELACIONADO

Hallan sin vida en su propio apartamento a la jueza Vivian Polanía: estaba junto a su bebé

Vivian Polanía falleció en diciembre de 2025

La muerte de Vivian Polanía Franco, juez de control de garantías en Cúcuta, causó profunda conmoción en la región.

Su cuerpo fue hallado sin vida en su apartamento del barrio La Riviera el 17 de diciembre de 2025, donde también se encontraba su bebé de dos meses en estado de deshidratación, quien recibió atención médica inmediata tras el operativo de las autoridades.

Suspenden provisionalmente a la jueza Vivian Polanía por polémico video en Palacio de Justicia
RELACIONADO

Suspenden provisionalmente a la jueza Vivian Polanía por polémico video en Palacio de Justicia

Durante la inspección en la vivienda, los investigadores reportaron el hallazgo de papeletas de estupefacientes, mientras fuentes oficiales confirmaron que no se evidenciaron signos de violencia en el cuerpo de la funcionaria judicial.

La última vez que Vivian Polanía fue vista con vida

La última vez que fue vista con vida, la jueza Vivian Polanía fue dejada en su residencia por uno de sus escoltas, quien cumplía funciones dentro de su esquema de protección y se retiró sin reportar novedades.

Al día siguiente, al no obtener respuesta a llamadas ni mensajes, el equipo de seguridad alertó a sus familiares, quienes junto a las autoridades hallaron el cuerpo de la abogada sobre su cama.

A pocos centímetros se encontraba su hijo de apenas dos meses, en estado de deshidratación y llorando, lo que intensificó la conmoción en torno al caso.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Secuestro en Colombia

Trece operarios liberados en Cauca permanecen en el territorio a la espera de entrega oficial

Huila

Vendedor informal donó un cuaderno y tres lápices en Huila: su gesto conmueve en redes

Cartagena

Artista urbano falleció tras ser atacado a tiros en un centro comercial de Cartagena: esto se sabe

Otras Noticias

Yeison Jiménez

Maluma reveló que se enteró del accidente de Yeison Jiménez mientras escuchaba su colaboración

El antioqueño también reveló las razones por las que decidió lanzar su canción con el caldense.

Dólar

Precio del dólar en Colombia abrió más caro hoy, jueves 19 de febrero: TRM oficial del día

El dólar abrió caro en Colombia hoy 19 de febrero y arrancó la jornada al alza. Conoce el precio de apertura, cómo se mueve la TRM y qué podría pasar con la divisa durante el día.

Luis Díaz

Luis Díaz fue nombrado el mejor extremo del mundo: portal especializado lo pone por encima de Vinicius y Yamal

EPS

Procuraduría pide medidas de vigilancia sobre la Nueva EPS y un informe completo sobre su estado financiero

Nicolás Maduro

Nicolás Maduro enfrenta nueva acusación en Estados Unidos: vender pasaportes a narcos mexicanos