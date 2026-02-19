Jueza Vivian Polanía murió por sobredosis de cocaína en Cúcuta, revela Medicina Legal

Luego de dos meses de la muerte de la juez Vivian Polanía en Cúcuta, el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que su fallecimiento fue a causa de una sobredosis de cocaína.

De acuerdo con el dictamen forense, su muerte corresponde a una intoxicación aguda, por lo que las investigaciones por parte de la Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación continúan para determinar las circunstancias en las que falleció.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que se produjeron los hechos, mientras Medicina Legal informó que los estudios continúan, dado que en el cuerpo de la jueza habrían sido halladas otras sustancias.

Vivian Polanía falleció en diciembre de 2025

La muerte de Vivian Polanía Franco, juez de control de garantías en Cúcuta, causó profunda conmoción en la región.

Su cuerpo fue hallado sin vida en su apartamento del barrio La Riviera el 17 de diciembre de 2025, donde también se encontraba su bebé de dos meses en estado de deshidratación, quien recibió atención médica inmediata tras el operativo de las autoridades.

Durante la inspección en la vivienda, los investigadores reportaron el hallazgo de papeletas de estupefacientes, mientras fuentes oficiales confirmaron que no se evidenciaron signos de violencia en el cuerpo de la funcionaria judicial.

La última vez que Vivian Polanía fue vista con vida

La última vez que fue vista con vida, la jueza Vivian Polanía fue dejada en su residencia por uno de sus escoltas, quien cumplía funciones dentro de su esquema de protección y se retiró sin reportar novedades.

Al día siguiente, al no obtener respuesta a llamadas ni mensajes, el equipo de seguridad alertó a sus familiares, quienes junto a las autoridades hallaron el cuerpo de la abogada sobre su cama.

A pocos centímetros se encontraba su hijo de apenas dos meses, en estado de deshidratación y llorando, lo que intensificó la conmoción en torno al caso.