Vendedor informal donó un cuaderno y tres lápices en Huila: su gesto conmueve en redes

En medio de una 'donatón', el aporte de un vendedor es destacado en redes sociales.

Vendedor informal de Vive 100 entregando regalos
FOTO: @gestorasocialhuila

Noticias RCN

febrero 19 de 2026
09:44 a. m.
El pasado jueves 12 de febrero, la Gobernación del Huila organizó una 'donatón' en la ciudad de Neiva para recoger útiles escolares destinados a los niños en condición de vulnerabilidad en el departamento, en la cual recogieron más de 5.000 kits.

Sin embargo, hubo un hecho que llamó la atención y terminó volviéndose viral en redes sociales, cuando un vendedor informal decidió acercarse a los puestos de donación y puso su granito de arena, donando lo que estaba dentro de sus posibilidades.

La donación que se robó las miradas

Un vendedor de Vive 100, quien dejó su rebusque de lado durante un momento, se acercó cojeando hasta donde estaba la gestora social del Huila, Ángela Parra, llevando en su mano un cuaderno y tres lápices, buscando ayudar a un niño que los necesitara.

La escena conmovió a los presentes, por lo que su donación fue recibida con un abrazo y provocó que a más de uno se le aguaran los ojos. El vendedor fue invitado a una fotografía junto a los que estaba ayudando en la jornada, para guardar el tierno momento.

Buscan al vendedor en redes sociales

El video se viralizó en diferentes plataformas digitales, donde muchos usuarios destacaron la desinteresada acción del vendedor informal. "El que menos tiene es el que más da", fue uno de los comentarios más repetidos en las publicaciones.

Algunos usuarios manifestaron su interés en ponerse en contacto con este vendedor y de esta manera retribuir sus ganas de ayudar. Según reportes, se dedicaría a trabajar en el centro de Neiva.

